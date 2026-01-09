Во время удара "Орешника" недалеко от Львова проезжал глава МИД Чехии

В Киев утром в пятницу прибыл новый глава МИД Чехии Петр Мацинка. Это его первый визит в Украину после прихода к власти правительства Андрея Бабиша в конце прошлого года. Чешские СМИ обратили внимание на то, что Мацинка с делегацией ехали на поезде от западной границы Украины в Киев в ночь, когда Украина подверглась массированному российскому удару, в том числе с применением ракеты средней дальности "Орешник". В момент удара "Орешником" по Львовской области поезд находился примерно в часе езды от Львова.

Глава МИД Чехии прокомментировал российские удары по прибытии в Киев, сказав, что необходимо "перестать убивать, нападать, стрелять и так далее". Он отметил, что в ходе мирных переговоров нередко бывает так, что происходит временная эскалация конфликта, чтобы та или иная сторона "сохранила лицо". При этом он отметил, что не верит в российскую версию об украинском ударе по резиденции Владимира Путина - ответом на который российское Минобороны назвало удар "Орешником".

Мацинка приехал в Украину после скандала в отношениях двух стран, вызванного высказываниями главы Палаты депутатов чешского парламента Томио Окамуры. Тот в новогоднем поздравлении помимо прочего назвал власти Украины "хунтой Зеленского" и отметил, что Чехия больше не будет оплачивать "золотые унитазы" для украинских коррупционеров. Слова и тон Окамуры вызвали резкую реакцию посла Украины в Чехии и главы МИД Украины. На днях министры иностранных дел двух стран созвонились, после чего оба заявили, что конфликт исчерпан, а Мацинка подтвердил, что вскоре приедет в Киев.

Мацинка - лидер правопопулистской партии "Автомобилисты для себя". СМИ обратили внимание, что его в поездке сопровождает видный деятель этой партии Филип Турек, который первоначально планировался как кандидат на пост главы МИД. Из-за скандала в связи с расистскими высказываниями в соцсетях он, однако, не получил этого поста, сейчас президент Петр Павел отказывается назначить его и на другой пост - министра окружающей среды. Турек в прошлом также критиковал Украину.

Новое правительство Чехии изменило риторику по отношению к Украине, подчёркивая, что помощь этой стране более не является для Праги главным приоритетом. Однако премьер Бабиш подтвердил, что страна по-прежнему будет координировать международную инициативу по закупке для Украины боеприпасов.