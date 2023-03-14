Во время визита Путина рабочих призвали не делать "резких движений"

Во время визита Владимира Путина на авиационный завод в Улан-Удэ рабочим предприятия рекомендовали "вести себя на территории спокойно", не делать "резких телодвижений" и "обойтись без странного поведения", сообщает издание "Люди Байкала" со ссылкой на сотрудников завода. По данным СМИ, такая рекомендация была дана для того, чтобы рабочие не попали в поле зрения снайперов из охраны президента России, расположившихся на крыше предприятия.

Сообщается также, что в течение всего дня большинству работников авиационного завода в Улан-Удэ запретили выходить из корпусов и лишили их обеденного перерыва, а руководство завода перед встречей с Путиным отправили в гостиницу на карантин.