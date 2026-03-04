Во всем Ираке отключилось электричество, начато расследование

Министерство электроэнергетики Ирака сообщило о полном прекращении подачи электричества и начале расследования причин случившегося. Сроки восстановления пока не известны.
Как передаёт агентство INA со ссылкой на чиновников департамента энергетики одного из регионов, среди причин блэкаута недостаточная подача газа на электростанции и неоднократные удары по линиям электропередач. Среди прочего агентство упоминает удар системами залпового огня по электростанции имени Салах ад-Дина в Самарре, результатом чего стало серьезное повреждение оборудования.
Ранее сообщалось об иранском ударе по американской авиабазе в Эрбиле в Ираке.
Российские госагентства со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции писали об ударе КСИР по позициям "антиправительственных группировок" в иракском Курдистане. Атаки произошли после телефонного разговора, который, по данным Axios, провел с лидерами курдских группировок президент США Дональд Трамп.
- Израиль и США начали операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран стал обстреливать не только Израиль, но и другие страны региона. В частности, иранские военные атаковали терминал QatarEnergy и нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии. QatarEnergy после атаки приостановила производство не только сжиженного природного газа, но и других продуктов, включая полимеры и метанол.