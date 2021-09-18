Во второй день голосования явка избирателей составила 31,5 процента

Явка на выборах в Госдуму к 20 часам московского времени после второго дня голосования в России составила 31,5%, сообщил Центризбирком. В эти данные не входят участники электронного голосования.



Среди российских регионов лидер по активности на выборах Чечня - 73,5% избирателей в республике к вечеру субботы уже проголосовали. Одним из регионов с самым низким уровнем явки по итогам субботы остается Хакасия - там проголосовали 17% избирателей.



В Москве, по данным на 15 часов проголосовало больше 30%, в Петербурге - 16,5%.

Зарубежные СМИ следят за российским голосованием. Так Би-би-си отмечает, что это первые федеральные выборы в трёхдневном формате. Он был опробован при голосовании за поправки к Конституции в 2020 году. Голосование прошло во время первой волны пандемии коронавируса в России.



Несколько недель спустя Госдума приняла закон, разрешающий и впредь делать голосование многодневным. Принимался он якобы для более эффективной защиты граждан от угрозы заражения. Однако, в первый же день нынешних выборов в Госдуму, в пятницу, во многих регионах выстроились очереди голосующих без соблюдения правил социального дистанцирования.

Международное французское радио пишет, что французские СМИ "соревнуются в подборе определений для описания трехдневной электоральной процедуры, официально именуемой выборами". Среди таких определений - "Полностью подконтрольные, скованные, запертые на замок от нежелательных кандидатов..."

При рекордно низком рейтинге партии власти "Единой России" (менее 30%), Кремль сделал все, чтобы обеспечить ей победу, отмечает постоянный корреспондент RFI в Москве Аниса Эль Джабри. В самый первый день голосования 17 сентября даже мировые гиганты Google и Apple уступили давлению российских властей удалив приложение "Навальный" из своих онлайн-магазинов и сделав недоступными для российских пользователей рекомендации "Умного голосования", предложенные соратниками оппозиционера.