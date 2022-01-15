Водители в Саратове сами сторожат вставшие из-за снегопада трамваи

В Саратове водители сами сторожат вставшие из-за снежных заносов трамваи. Об этом сообщают пользователи соцсетей. По их данным, на путях уже несколько дней стоят как минимум два вагона – пассажирский и служебный.

Группа саратовцев обратилась к мэрии и председателю Госдумы Вячеславу Володину. Жители города отметили, что водители охраняют вагоны посменно, по 12 часов. При этом, пишут авторы обращения, велик риск остановки движения до зимы.

В декабре 2018 года в Саратове из-за снежных заносов было остановлено движение трамваев на одном из маршрутов. Затем рабочие нашли на путях несколько повреждений. В итоге трамваи возобновили работу только в апреле 2019 года.

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