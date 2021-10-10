Водитель автомобиля с Ксенией Собчак признал вину в трагическом ДТП

Водитель автомобиля Mercedes, в котором ехала российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак, признал вину в смертельном столкновении с другим автомобилем, сообщила "Российская газета" со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

Ранее в воскресенье сообщалось, что телеведущая Ксения Собчак в субботу вечером попала в автомобильную аварию в Сочи, в результате которой, по последним сообщениям, погибли два человека. Сама Собчак не была за рулём и, по её словам, отказалась от госпитализации, несмотря на травмы.

О ДТП утром в воскресенье сначала сообщили прокремлёвские телеграм-каналы, затем агентства со ссылкой на источники. Позднее появился пост в телеграм-канале самой Собчак. В нём говорится, что телеведущая написала его самостоятельно. Собчак подтвердила, что попала в аварию, и написала, что у неё "сотрясение мозга и многочисленные травмы", а сама она "в ужасе и шоке от того, что погибли люди".

По словам Собчак, машина, в которой она ехала, ей не принадлежала, она с водителем были наняты на месте, и водителя она "не подгоняла". Телеведущая подтвердила, что после аварии пересела в другую машину и улетела в Москву, отказавшись от госпитализации. По её словам, после аварии её директор вызвал скорую помощь и "сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине".

По данным источника "Интерфакса", машина, в которой в качестве пассажира ехала Собчак, столкнулась с другим автомобилем. Двое его пассажиров погибли, третий в тяжёлом состоянии. Пока неизвестно, ведётся ли расследование обстоятельств катастрофы и кто именно несёт за неё ответственность.