Водитель в Вашингтоне сообщил о бомбе в машине у библиотеки Конгресса

В Вашингтоне рядом со зданием библиотеки Конгресса на Капитолийском холме водитель грузовика сообщил о заложенной в его машине бомбе.

Водитель потребовал разговора с президентом США Джо Байденом и сказал, что ещё четыре взрывных устройства находятся в других местах.

Полиция ведёт переговоры с водителем. Люди из ближайших зданий эвакуированы. На кадрах видеотрансляции Associated Press видно, что территория вокруг библиотети оцеплена, на месте работают спецслужбы.

Личность водителя установлена, но полицейские пока эту информацию не разглашают.

Новость дополняется