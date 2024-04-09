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Водителю, который сбил поэта Льва Рубинштейна, дали условный срок

Поэт Лев Рубинштейн
Поэт Лев Рубинштейн

Водителя, который сбил на переходе поэта Льва Рубинштейна, приговорили к году и восьми месяцам условно с испытательным сроком в течение трех лет. Об этом сообщает московская прокуратура.

Суд также запретил ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 6 месяцев.

ДТП произошло на северо-востоке Москвы 8 января. Рубинштейн был доставлен в НИИ Склифосовского с множественными травмами, прооперирован и погружен в медикаментозный сон. 14 января Рубинштейн скончался, ему было 76 лет.

Против 63-летнего водителя автомобиля возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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