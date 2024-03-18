Водородные проекты получили поддержку правительств ФРГ и Канады

Канада и Германия подписали меморандум о поддержке сотрудничества между канадскими производителями водорода и германскими промышленными предприятиями. Как сообщило агентство Reuters, цитируя канадского министра природных ресурсов, "Канада может стать ведущим мировым производителем и экспортёром чистого водорода".



"Голос Америки" обратил внимание на стремление Канады, вместе с европейскими союзниками, найти замену импорту российской нефти. Ещё в августе 2022 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о привлечении инвестиций в водородные проекты. Сообщалось, что канадский экспорт в Германию начнется в 2025 году.



Водород – безуглеродное топливо, оно используется при доставке тяжёлого промышленного оборудования, для передвижения тяжелых транспортных средств и отопления.

В настоящее время в Канаде реализуются десятки проектов по производству низкоуглеродного водорода.