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Военком Крыма отправлен под домашний арест на два месяца

Симферопольский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест на два месяца военного комиссара аннексированного Крыма Юрия Лымаря, сообщает "Интерфакс".

Военком был арестован по подозрению в превышении полномочий и взяточничестве. По мнению военной прокуратуры, он за деньги давал подчиненным поручения об освобождении граждан от призыва в армию. Под следствием также находятся три его подчиненных.

Юрий Лымарь возглавлял военный комиссариат в Крыму с 2020 года, ранее он занимал ту же должность в Астраханской области. 7 июля у него прошел обыск, сам он был задержан.

Как утверждает РИА "Новости", при обыске в двухуровневой квартире Лымаря сотрудники ФСБ изъяли несколько миллионов рублей, дорогие средства связи и коллекцию элитного алкоголя.

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