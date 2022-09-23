Военком: ограниченно годных тоже могут призвать по мобилизации

Сегодня третий день мобилизации в России. Она была объявлена указом президента Владимира Путина 21 сентября в связи с ситуацией на фронте в Украине. Мобилизация названа в указе частичной, однако документ предоставляет Минобороны очень широкие полномочия - фактически может быть призван любой военнообязанный, кроме имеющих отсрочки по закону.

В разъяснениях Минобороны говорится о том, что призываться будут солдаты запаса до 35 лет и младшие офицеры до 50, имеющие востребованную военно-учётную специальность. Из регионов, однако, поступают сообщения о том, что повестки получают и люди старше обозначенного возраста и те, кто не служил ранее в армии.

Неясно и число людей, которые будут призваны. В указе Путина есть закрытый пункт № 7. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в нём говорится о количестве мобилизуемых. Источник "Новой газеты. Европа" в администрации президента утверждал, что в седьмом пункте сообщается, что в армию могут быть призваны до миллиона человек. В Кремле это отрицают. Министр обороны Сергей Шойгу называл цифру 300 тысяч.

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко 23 сентября сообщил, что ограниченно годные к военной службе граждане тоже подлежат мобилизации, "но их призовут в последнюю очередь". По его словам, могут призвать также медиков, в том числе женщин, и выпускников военных кафедр.

Авиаотрасль просит бронь

Представители ряда отраслей настаивают на том, чтобы их работники получили бронь от мобилизации. В частности, в Иркутской области, на Камчатке и в Магадане десятки авиадиспетчеров получили повестки и мобилизационные предписания на военную службу. В федеральном профсоюзе авиадиспетчеров попросили премьер-министра России Михаила Мишустина освободить их от участия в войне. Письмо профсоюза опубликовал телеграм-канал "Авиаторщина".

Как пишет "Коммерсантъ", сотрудники как минимум пяти российских авиакомпаний, в том числе группы "Аэрофлот", и более десяти аэропортов получили повестки в военкомат в течение суток после объявления мобилизации. По оценкам источников в трех компаниях, потенциально мобилизовать могут 50–80% сотрудников, включая пилотов. Авиакомпании, как утверждается, уже составляют списки на бронь для сотрудников.

Согласно указу Путина, то, сколько людей будет призвано из каждого региона, определяет Минобороны. Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне заявил, что в республике мобилизация проводиться не будет. Он пояснил это тем, что за время войны в Украине республика "перевыполнила план". Участие в боевых действиях за время войны приняли 20 тысяч человек, сказал Кадыров. Чечня перевыполнила "спущенный план" на 254%, заявил он. О каком плане идет речь, кем и каким образом он был утвержден, не уточнялось.

Депутаты Госдумы по закону имеют бронь от мобилизации. Глава исполкома "Единой России" Андрей Турчак заявил, что 4 депутата всё же попросились на фронт, среди них известный гомофобными акциями Виталий Милонов. Вопрос об их призыве, как сказал Турчак, решит Минобороны.

Ситуация на границе

Выезд из России для потенциально подлежащих мобилизации на данный момент не ограничен. Мужчинам призывного возраста в аэропортах задают дополнительные вопросы, однако, по свидетельствам, пропускают на рейсы. Билеты в безвизовые страны резко подорожали или вовсе закончились на ближайшие дни. Также сообщается о пробках на автомобильных пунктах пропуска на въезде в Финляндию, Грузию, а также Казахстан. Сотрудникам правоохранительных органов Беларуси дали указание следить за гражданами России, которые приехали в страну, чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщает "Наша Нива" со ссылкой на источники в правоохранительной системе.

Власти Казахстана признали увеличение потока граждан России на въезде в страну и заявили, что регистрируют перемещение всех россиян на территории страны и пока не видят угроз стабильности. Губернатор граничащей с Казахстаном Омской области Александр Бурков выступил с обращением в связи с мобилизацией: "Тех же, кто ищет варианты переждать или отсидеться за границей, хочу попросить одуматься. Даже представить себе не могу, чтобы в 1941 году перед лицом наступающих фашистов советские люди начали бежать из страны — оставлять женщин, детей и беспомощных стариков. Если бы они так поступили, не было бы нашей великой страны и нас с вами!"

Акции протеста

21 сентября в ряде городов прошли стихийные акции протеста против мобилизации. Задержаны были более 1000 человек. Некоторым, как сообщается, прямо в отделе полиции вручили повестки. Как пишет Кавказ.Реалии, в городе Баксан в Кабардино-Балкарии местные жители собрались на стихийный митинг против мобилизации – согласно опубликованным телеграм-каналом Astra видеозаписям, на площади перед администрацией собрались несколько десятков людей. Сообщалось и о протестных выступлениях в Дагестане.

Мобилизация в России объявлена в третий раз в новейшей истории - до этого она объявлялась в самом начале Первой мировой войны, а также после нападения Германии на СССР во время Второй мировой войны.