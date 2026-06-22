Военком Пензенской области признал облавы на военнообязанных

Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков во время брифинга подтвердил, что сотрудники силовых структур проводят рейды в регионе. Он утверждает, что эти облавы якобы регулярные и проводятся для поимки уклоняющихся от призыва.

"Целью таких рейдов является розыск граждан, уклоняющихся от призыва или постановки на воинский учёт, а также тех, кто самовольно оставил воинскую часть. Эти рейды регулярные, мы их проводим совместно с полицией раз в месяц в установленные сроки", – сказал Сурков.

18 июня в Пензе и Сердобске начались массовые облавы на мужчин - сотрудники силовых структур останавливали машины и общественный транспорт. Региональное управление Росгвардии заявляло, что в ходе межведомственного рейда были проверены 80 водителей, девять из которых не состояли на воинском учёте - им вручили официальные повестки. В сети появились видео, в которых задержанные утверждали, что их принуждают подписывать контракты с Минобороны для отправки на войну против Украины.

Из-за начала массовых рейдов местные жители создали телеграм-канал с новостями об облавах в Пензе и Сердобске.



После этого полиция региона выпустила "предостережение" для тех, кто снимает рейды на видео. В сообщении УМВД утверждается, что эти видео "никакого отношения к отправлению в зону СВО не имеют", а полицейские действуют в соответствии с законом:

"Сотрудники полиции работают в штатном режиме, пресекая преступления и правонарушения на территории Пензенской области. Раскачка данной ситуации приводит к разгулу преступности и безнаказанности. Также информируем, что лица, распространяющие недостоверную информацию, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации", – говорится в сообщении.