Военком потребовал отправлять на войну по 500 жителей Якутии в неделю

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин заявил о необходимости отправлять на войну в Украину еженедельно до конца года по 15 жителей от каждого района республики. Об этом он говорил на закрытом заседании правительства региона в сентябре, запись опубликовал фонд "Свободная Якутия".

По его словам, по данным на сентябрь число добровольцев в Якутии было наименьшим среди регионов Дальневосточного федерального округа. План по добровольцам выполнен на треть, заявил военком Якутии. Так, в Аланском улусе по заданию до конца года должны набрать 176 добровольцев, а пока нашли только 36. Также большой недобор добровольцев в Якутске.

Авдонин настаивал на ужесточении мер по вербовке на войну, напоминая о возможных последствиях со стороны Минобороны и заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который мониторит процесс.

"Будем работать, будем горбатиться, будем людей отправлять. Потому что ничто не закончилось. Вроде говорят там контрнаступы все эти остановились, вроде там попроще на фронте стало, да ни черта не попроще. Ребята в окопах гибнут каждый день", – заявил Авдонин.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на встрече российскими блогерами и сотрудниками СМИ, пишущими о войне в Украине, заявил, что добровольцы и контрактники, участвующие в боевых действиях на территории Украины, не вернутся домой до их окончания – вне зависимости от того, на какой срок они заключали договоры с Минобороны или когда были мобилизованы.