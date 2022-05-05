Военкомат в Нижневартовске закидали "коктейлями Молотова" 

В Нижневартовске двое неизвестных забросали местный военкомат "коктейлями Молотова". На кадрах, которые опубликовало издание Baza, и которые сняты от лица совершивших поджог, видно, как в здание летят семь бутылок с зажигательной смесью, разбиваются несколько окон и начинается пожар. Позже он был потушен прибывшими на место сотрудниками МЧС.

Сообщается, что атака на военкомат, который находится на улице Мира, произошла ночью 4 мая. Задержаны ли участники поджога - неизвестно.

С начала вооружённого вторжения российской армии на территорию Украины несколько военкоматов в разных регионах России подверглись подобным нападениям. Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что атаки были совершены гражданами РФ, протестующими против войны и возможной мобилизации. Официального подтверждения этой информации нет.