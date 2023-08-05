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Россия без рабочего класса. Дроны - главное оружие войны. Военкоматы в огне | Грани времени с Мумином Шакировым

Россия без рабочего класса. Дроны - главное оружие войны. Военкоматы в огне | Грани времени с Мумином Шакировым
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Россия без рабочего класса. Дроны - главное оружие войны. Военкоматы в огне | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Кто победит в войне дронов? • Кто стоит за новой волной поджогов военкоматов в России? • С чем столкнется Алексей Навальный в колонии особого режима? • Как война и мобилизация создали нехватку рабочих рук в России?

• Атака на российский военный корабль близ порта Новороссийск. Киев наращивает производство дронов. Кто победит в войне машин, когда солдаты в окопах бессильны изменить ход сражения в Украине?

• Кто стоит за новой волной поджогов военкоматов в России: телефонные мошенники или сотрудники спецслужб?

• Сталинский срок Алексею Навальному. С чем столкнется российский оппозиционер в колонии особого режима?

• Как война и мобилизация создали нехватку рабочих рук в России? Где взять «синих воротничков» для военных заводов и обрабатывающей промышленности?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с экономистом Константином Сониным, аналитиком нефтегазового сектора Михаилом Крутихиным, военным экспертом Давидом Шарпом и историком Николаем Митрохиным.

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