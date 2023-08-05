Россия без рабочего класса. Дроны - главное оружие войны. Военкоматы в огне | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Атака на российский военный корабль близ порта Новороссийск. Киев наращивает производство дронов. Кто победит в войне машин, когда солдаты в окопах бессильны изменить ход сражения в Украине?

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров с экономистом Константином Сониным, аналитиком нефтегазового сектора Михаилом Крутихиным, военным экспертом Давидом Шарпом и историком Николаем Митрохиным.