Украина обвинила российского военкора в оправдании агрессии России

Офис генпрокурора Украины сообщил о возбуждении дела против российского военного журналиста Семена Пегова. Его заподозрили в оправдании вооруженной агрессии России.

"По данным следствия, он систематически на YouTube для проекта WarGonzo и в пророссийском Telegram-канале создает пропагандистские материалы на военную тематику. В видеоматериалах и других обращениях он оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины, оккупацию территорий нашего государства", – говорится в сообщении ведомства.

Следствие также утверждает, что Пегов занимается "глорификацией" российских военных, распространяет фейки и дезинформацию, а также неоднократно незаконно въезжал на контролируемые российской армии территории Украины.

"Кроме того, подозреваемый является куратором нескольких пропагандистских проектов, деятельность которых направлена на свержение конституционного строя в Украине", – сказано в публикации Генпрокуратуры.