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Российские военные блогеры сообщили о больших потерях по вине генерала

Российские военные блогеры сообщили о больших потерях в районе города Кременная Луганской области Украины в рядах самого крупного соединения войск российской армии - 20-й гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии.

Согласно опубликованной рядом известных провоенных телеграм-каналов информации, российские солдаты массово погибли под обстрелом украинской артиллерии в то время, как стояли построенными в ожидании приезда генерала. Именно так описали события телеграм-каналы "Рыбарь", "Старше Эдды", "Повёрнутые на Z войне", "Два майора" и "Zаписки мичмана Птичкина", совокупное количество подписчиков которых превышает три миллиона пользователей.

"Под Кременной трагический инцидент произошёл в одной из дивизий, что собиралась пойти в наступление. Два часа люди стояли толпой на одном месте и ждали, когда командир дивизии слово своё мотивирующее молвит... Вместо генерала военные дождались украинских РСЗО HIMARS и артиллерии", - так, к примеру, пишет о произошедшем телеграм-канал "Рыбарь".

В сообщениях не указывается точное число погибших и раненых - в разных источниках оно варьируется от 50 до 100. Также не называется имя генерала, якобы из-за которого стала возможна массовая гибель личного состава.

По некоторым, неподтверждённым пока данным, речь может идти о генерал-майоре Сухрабе Ахмедове, который ранее командовал группировкой войск "Восток" и береговыми войсками 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Именно эта бригада ранее написала открытое письмо губернатору Приморского края, в котором фактически обвинила Ахмедова в больших потерях, до 400 человек, в боях возле села Павловка Донецкой области Украины.

В Минобороны России информацию, опубликованную военкорами, не комментировали. Генштаб ВСУ также не сообщал об ударах по Кременной.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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