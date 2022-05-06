Военная прокуратура: крейсер "Москва" не участвовал в "спецоперации"

Российская военная прокуратура утверждает, что затонувший в апреле в Чёрном море флагман Черноморского флота - ракетный крейсер "Москва" - не входил в территориальные воды Украины и не участвовал в войне, которую российские власти называют спецоперацией.

Это следует из письма Военной прокуратуры Черноморского флота, скан которого опубликовал Дмитрий Шкребец, отец матроса-срочника Егора Шкребца, проходившего службу на "Москве" и объявленного пропавшим без вести. Комментариев прокуратуры и независимых подтверждений подлинности этого письма нет.

Как говорится в документе, крейсер "Москва" "не был включен в перечень воинских соединений и частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции". В документе говорится, что Егор Шкребец официально объявлен пропавшим без вести в результате "чрезвычайного происшествия, повлекшего гибель корабля".