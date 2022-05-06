Военная прокуратура: крейсер "Москва" не участвовал в "спецоперации"

Российская военная прокуратура утверждает, что затонувший в апреле в Чёрном море флагман Черноморского флота - ракетный крейсер "Москва" - не входил в территориальные воды Украины и не участвовал в войне, которую российские власти называют спецоперацией.
Это следует из письма Военной прокуратуры Черноморского флота, скан которого опубликовал Дмитрий Шкребец, отец матроса-срочника Егора Шкребца, проходившего службу на "Москве" и объявленного пропавшим без вести. Комментариев прокуратуры и независимых подтверждений подлинности этого письма нет.
Как говорится в документе, крейсер "Москва" "не был включен в перечень воинских соединений и частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции". В документе говорится, что Егор Шкребец официально объявлен пропавшим без вести в результате "чрезвычайного происшествия, повлекшего гибель корабля".
- Крейсер "Москва" затонул, как заявило Минобороны России, в результате пожара и взрыва боезапаса на борту. О причинах пожара не сообщается. Большая часть экипажа, как утверждается, была эвакуирована. По официальным данным Минобороны, погиб 1 военнослужащий, ещё 27 объявлены "пропавшими без вести". От родственников и знакомых известны имена нескольких из них.
- Украинская сторона утверждает, что по крейсеру были выпущены 2 ракеты, которые и привели к пожару и затоплению корабля.
- Ряд американских СМИ - в частности NBC News, The Washington Post, The New York Times и CNN - со ссылкой на источники утверждают, что разведка Соединённых Штатов незадолго до гибели "Москвы" предоставила Украине информацию о местоположении крейсера в Чёрном море. При этом, как утверждается, США заранее не знали о том, что Украина собирается ударить по крейсеру, и не участвовали в принятии решения об ударе. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не предоставляли "информацию о целеуказании" на "Москву", сказав, что у Украины есть своя разведка.
- По украинским данным, крейсер участвовал в боевых действиях, в частности в захвате острова Змеиный в первый день войны 24 февраля. Почта Украины даже выпустила марку с изображением крейсера, посвящённую обороне острова - один из его защитников, как утверждается, нецензурно ответил на предложение "русского военного корабля" сдаться.
- Президент России Владимир Путин утверждал, что к участию в "спецоперации" не привлекаются военнослужащие-срочники. Однако известно, что в экипаже "Москвы" срочники были, это признало само командование. Ответ прокуратуры, очевидно, призван доказать, что гибель корабля и части его экипажа никак не связана с войной.
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