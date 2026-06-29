Бывшего российского военнослужащего Александра Лунина, который требовал встречи с президентом России Владимиром Путиным, 27 июня арестовали по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Внимание на это обратила "Верстка".

На сайте суда информацию опубликовали только через два дня после вынесения решения – утром 29 июня. В суде журналистам не раскрыли детали, заявив, что "такие дела не подлежат разглашению".

Статья о пропаганде экстремистской символики предусматривает арест до 15 суток. Лунина, как сообщили ранее в его телеграм-канале, арестовали на 11 суток. По какой статье, тогда не уточнялось. До этого жена Лунина рассказала в TikTok об обыске у них дома и изъятии всей компьютерной техники. Позже она удалила видео и сообщила, что Лунин "жив, здоров" и он попросил ничего не комментировать.

Самого Лунина во время обыска не было дома – он уехал на встречу с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и серийным доносчиком Виталием Бородиным. После этого бывший военный перестал выходить на связь.