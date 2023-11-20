Военного из Иркутска осудили на 5,5 лет по обвинению в самоволке

Иркутский гарнизонный военный суд в понедельник признал капитана Тимофея Копейкина виновным в уклонении от военной службы. Его осудили на 5,5 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает 2-ой Восточный военный суд.

По данным суда, 18 января 2023 года Копейкин не явился на службу и около полугода "скрывался от командования воинской части и органов государственной власти" в Иркутске. 14 июля 2023 года Копейкина задержал следователь военного следственного отдела Следственного комитета.

Суд также лишил Копейкина воинского звания "капитан".