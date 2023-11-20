Военного из Иркутска осудили на 5,5 лет по обвинению в самоволке

Иркутский гарнизонный военный суд в понедельник признал капитана Тимофея Копейкина виновным в уклонении от военной службы. Его осудили на 5,5 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает 2-ой Восточный военный суд.
По данным суда, 18 января 2023 года Копейкин не явился на службу и около полугода "скрывался от командования воинской части и органов государственной власти" в Иркутске. 14 июля 2023 года Копейкина задержал следователь военного следственного отдела Следственного комитета.
Суд также лишил Копейкина воинского звания "капитан".
- Российские суды регулярно выносят приговоры военным, покинувшим воинскую часть. Чаще всего – это реальные сроки в колонии, иногда – условные. Военный юрист Максим Гребенюк считает, что условные сроки за "самоволку" военным стали назначать для того, чтобы иметь возможность отправить их в зону боевых действий в Украину.
- В сентябре 2022 года, с началом мобилизации для войны против Украины, российские власти ужесточили уголовную ответственность за неисполнение приказа, избиение командира, оставление части, дезертирство, нарушение правил службы и утрату военного имущества. Большинство статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10-15 лет.
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