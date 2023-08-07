Военным из Сибири присудили по 5 лет колонии за "самоволку"

Иркутский гарнизонный военный суд признал рядового Егора Мисайлова виновным в оставлении места службы во время мобилизации на срок больше месяца. За 7 месяцев "самоволки" ему присудили 5 лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба второго Восточного окружного военного суда.

Как сообщает Сибирь.Реалии, Мисайлов не вернулся в воинскую часть 17 октября 2022 года, уехав в Иркутскую область. 11 мая 2023 года его задержали полицейские. Не уточняется, был ли Мисайлов мобилизован или служил по контракту.

Такой же срок - 5 лет колонии общего режима - Новосибирский гарнизонный военный суд присудил рядовому Алексею Кривде. 27 декабря 2022 года тот, по версии следствия, "с целью отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы без уважительных причин" не явился на службу к установленному командованием воинской части времени. При этом через полтора месяца - 15 февраля 2023 года - Кривда добровольно прибыл в военную комендатуру.