Военным из Сибири присудили по 5 лет колонии за "самоволку"

Иркутский гарнизонный военный суд признал рядового Егора Мисайлова виновным в оставлении места службы во время мобилизации на срок больше месяца. За 7 месяцев "самоволки" ему присудили 5 лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба второго Восточного окружного военного суда.
Как сообщает Сибирь.Реалии, Мисайлов не вернулся в воинскую часть 17 октября 2022 года, уехав в Иркутскую область. 11 мая 2023 года его задержали полицейские. Не уточняется, был ли Мисайлов мобилизован или служил по контракту.
Такой же срок - 5 лет колонии общего режима - Новосибирский гарнизонный военный суд присудил рядовому Алексею Кривде. 27 декабря 2022 года тот, по версии следствия, "с целью отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы без уважительных причин" не явился на службу к установленному командованием воинской части времени. При этом через полтора месяца - 15 февраля 2023 года - Кривда добровольно прибыл в военную комендатуру.
- Ранее суд назначил 5 лет колонии общего режима другому военнослужащему, который 16 февраля покинул воинскую часть в Петропавловске-Камчатском без разрешения командования. 27 февраля его задержали сотрудники ФСБ в одном из населенных пунктов региона. Другому военному из Иркутска присудили 2 года колонии общего режима за оставление службы на 26 дней.
- Российские суды регулярно выносят приговоры военным, покинувшим воинскую часть. Чаще всего - реальные сроки в колонии, иногда - условные. Военный юрист Максим Гребенюк считает, что условные сроки за "самоволку" военным стали назначать для того, чтобы иметь возможность отправить их в зону боевых действий в Украину.
- В сентябре 2022 года Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, которые увеличили тюремные сроки за оставление места службы и дезертирство в условиях боевых действий и мобилизации. Первое уголовное дело было возбуждено в декабре 2022 года в Мурманске.
- В Госдуме заявляют, что в осеннюю сессию примут отдельные поправки в Уголовный кодекс об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Речь будет идти не только об оставлении части, но и о неявке в военкомат по повестке, а грозить за уклонение будет до пяти лет лишения свободы.
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