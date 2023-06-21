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Военный, якобы уничтоживший танк "Леопард": кто он

Слева: Андрей Кравцов при получении награды за подбитый "Леопард". Справа: он же на встрече с Владимиром Путиным 12 июня, за 8 дней до даты съемки первого фото.

Министерство обороны России сообщило во вторник, 20 июня, о награждении военнослужащего Андрея Кравцова, проходящего лечение в медицинском центре имени Вишневского в Москве. Рядовому был вручён сертификат на один миллион рублей. В министерстве уточнили, что это премия за якобы уничтоженный Кравцовым танк "Леопард" Вооружённых сил Украины. Независимые СМИ сомневаются в этой версии.

Радио Свобода обратило внимание на то, что за 8 дней до вручения премии за подбитый "Леопард" Кравцов встречался с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу, когда вместе с другими ранеными российскими военными он был награжден орденом Мужества. О якобы подбитом Кравцовым "Леопарде" на встрече не говорилось.

По утверждению Минобороны, первый танк "Леопард" в Украине был уничтожен российскими войсками 8 июня, эти данные подтверждены независимыми исследователями. 6 июня военное ведомство публиковало видео с якобы подбитыми танками, тогда расследователи установили, что на видео – сельскохозяйственная техника. 5 июня о появлении "Леопардов" в бою писал командир батальона "Восток" самопровозглашенной "ДНР" Александр Ходаковский.

Рядовой 37-й мотострелковой бригады Андрей Кравцов, как сообщают российские СМИ, "отражал атаку противника" в ночь с 5 на 6 июня (по другим данным - с 4 на 5 июня). Он получил тяжёлые ранения, ему ампутировали руку.

Сам Кравцов заявляет, что стрелял по украинской бронетехнике, но о том, что подбил "Леопард", узнал уже в госпитале.

На встрече с Путиным 12 июня были награждены десять рядовых и офицеров, которые, как утверждается в российских СМИ, служили в 3-й роте 37 мотострелковой бригады под командованием Юрия Жуланова. Жуланов, по официальной версии, сумел отвести свое подразделение из-под угрозы окружения. Он был награжден орденом Героя России.

Радио Свобода обратило внимание, что среди военнослужащих, награжденных вместе с Жулановым, был командир огнеметного взвода Анатолий Зуев. 21 июля, через 9 дней после этого награждения, начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов рассказал агентству ТАСС о "командире мотострелкового взвода старшем лейтенанте Анатолии Зуеве", который также вывел из окружения своих солдат.

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