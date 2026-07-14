Военные из Украины участвовали в параде в Париже

Украинские военные, а также военнослужащие из стран так называемой коалиции желающих, члены которой поддерживают Украину, приняли 14 июля участие в традиционном параде в Париже по случаю национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии.

"Горжусь, видя, как украинские военные маршируют бок о бок с нашими силами. Это символ братства, мужества и общей судьбы. Наши мысли с украинским народом, который борется за свою свободу и, вместе с ней, за свободу всех европейцев", - написал президент Франции Эммануэль Макрон, опубликовав видео с парада.

По Елисейским полям прошли около 25 украинских военных. Кроме того, среди пилотов истребителей "Мираж", пролетевших над столицей Франции, были два украинских лётчика, проходящих обучение пилотированию этих машин.

Макрон опубликовал также видео с прохождением военных стран "коалиции желающих" - около 500 человек из более чем 20 стран, включая Австралию, Великобританию, Латвию, Молдову и Чехию.

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры ещё около 25 стран, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и британского премьера Кира Стармера, присутствовали на параде - последнем при президентстве Макрона. В будущем году во Франции пройдут выборы, в которых он уже не сможет участвовать. Кадры с парада опубликовал также Зеленский.

Всего в параде участвовали более 7 тысяч военных, он был гораздо более масштабным, чем в прошлом году.

Накануне в Париже прошёл саммит "коалиции желающих" и отдельные переговоры по вопросам защиты Украины от баллистических ракет. Было объявлено, помимо прочего, о том, что Украина заказала 16 французских истребителей Rafale, которые должны поступить на вооружение в 2028–2029 годах. Украина также получит лицензии на производство на своей территории ракет Aster-30 (зенитная управляемая ракета большой дальности, используемая в составе систем ПВО/ПРО SAMP/T), SCALP-EG (французско-британская авиационная крылатая ракета большой дальности, аналог ракеты Storm Shadow) и AASM (французский комплект высокоточного наведения и двигатель для авиационных бомб, превращающий обычные авиабомбы в управляемые боеприпасы с увеличенной дальностью применения).

Президент Франции также сообщил, что союзники Киева договорились начать военные учения в соседних с Украиной странах в рамках подготовки многонациональных сил, которые могут быть развернуты после достижения режима прекращения огня с Россией.



