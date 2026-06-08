Военные РФ атаковали энергообъекты. В Конотопе погибла женщина

Российские военные в ночь на 8 июня атаковали ряд регионов Украины. В городе Конотоп Сумской области, по сообщениям местных властей, под удары беспилотников попали жилые дома. Погибла женщина, ещё три человека пострадали.

В Харькове беспилотник попал в крышу депо №5 "Новой почты", в результате чего возник пожар и частично обрушились конструкции. Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты". Пострадавших не было.

В Одесской области российская атака повредила энергетический объект компании ДТЭК, без света остались более 1 тысячи потребителей. Также в Одесской области сообщается об ударе вблизи остановки общественного транспорта, три человека пострадали.

В ряде областей, в частности в Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской, после российских ударов возникли перебои с электроснабжением. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго". Какие именно объекты попали под удары, не сообщается.