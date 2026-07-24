Военные РФ атаковали полигон под Киевом, есть погибшие

Российские военные нанесли днём 24 июля удар баллистическими ракетами по Киевской области, в Киеве были слышны несколько взрывов.

Власти первоначально не сообщали о жертвах или поражённых объектах. Впоследствии в соцсетях начали появляться сообщения, что целью ударов была выставка вооружений. Основатель компании First Contact Валерий Боровик сказал, что удар был направлен на "конкретное событие" и отметил, что есть погибшие.

Украинский совет производителей вооружений сообщил, что удар был нанесён по объекту, где находились представители оборонного сектора. При этом подчёркивается, что публично информацию о месте проведения мероприятия не сообщали.

По ряду сообщений, удар был нанесён по полигону, где проходила выставка беспилотных систем "Армада". Официально это не подтверждено.

Советник президента Украины Сергей Бескрестнов (Флеш), не приводя подробностей, написал, что ни он, ни его команда не пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии написал, что удар был нанесён по Киевской области, известно о шести погибших и десятках пострадавших. "Продолжается выяснение всех обстоятельств и судьбы людей", - написал Зеленский. Он также упомянул об авиаударе по Славянску, нанесённом утром в пятницу.

Впоследствии в генпрокуратуре Украина сообщили о 10 погибших и около 100 раненых.

Как сообщили Донецкая областная прокуратура и глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в результате удара по Славянску Донецкой области погибли не менее 5 человек, около 10 получили ранения. Повреждения получили в том числе частные дома и помещение почётного консульства Латвии.

Минобороны России пока не комментировало эти удары. Ранее военное ведомство сообщило о нанесении ночью 24 июля ударов по портам Одессы, Измаила и Николаева, в последнем из них, как утверждается, поражён "сухогруз, доставивший грузы военного назначения".