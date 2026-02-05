Военные России и США договорились возобновить диалог на высоком уровне

Делегации России и США на переговорах в Абу-Даби, прошедших 4 и 5 февраля, договорились о возобновлении диалога на высоком уровне между военными ведомствами. Об этом сообщает Европейское командование вооружённых сил США. Этот канал связи был приостановлен осенью 2021 года – незадолго до начала полномасштабной российско-украинской войны.

О возобновлении контактов договорился командующий Европейским командованием вооружённых сил США генерал Алексус Гринкевич в ходе встреч в столице ОАЭ с высокопоставленными российскими и украинскими чиновниками.

"Поддержание диалога между вооружёнными силами является важным фактором глобальной стабильности и мира, которые могут быть достигнуты только силой, и предоставляет инструменты для увеличения транспарентности и деэскалации", — говорится в заявлении Европейского командования вооружённых сил США.

В пресс-релизе также подчёркивается, что Гринкевич как главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе имеет полномочия поддерживать военный диалог с начальником Генштаба России генералом Валерием Герасимовым, "чтобы избежать просчётов и непреднамеренной эскалации с любой из сторон".