Военные США нанесли удары по Ирану - в ответ на обстрелы судов

Американские военные вечером 7 июля начали наносить "серию мощных ударов" по целям в Иране в ответ, как говорится в сообщении Центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM), на целенаправленные атаки Ирана на гражданские суда в Ормузском проливе. Как говорится в сообщении, Иран ранее атаковал три судна, которые шли по Ормузскому проливу. CENTCOM обвинили Иран в нарушении перемирия.

Пока не сообщается, какие цели были поражены. Мониторинговые каналы сообщали о взрывах в южных прибрежных районах Ирана.

Ранее во вторник министерство финансов США заявило о возвращении ограничений на продажу иранской нефти, которые были сняты сроком на два месяца после подписания в середине июня меморандума о взаимопонмании между США и Ираном.

Меморандум предусматривал открытие Ормузского пролива, который Иран блокировал с конца февраля, и исключение из санкционного режима для иранской нефти. Он предусматривал, что в течение двух месяцев стороны придут к окончательному соглашению о завершении вооружённого конфликта. Пока, однако, переговоры не привели к соглашению, а Иран продолжает настаивать на том, что суда, идущие через Ормузский пролив, должны согласовывать свой маршрут с иранскими властями.

Утром 7 июля В Ормузском проливе после поражения неустановленным снарядом загорелся танкер Al Rekayyat, перевозивший сжиженный природный газ. По данным Bloomberg, судно принадлежит катарской государственной судоходной компании Nakilat и ходит под флагом Маршалловых островов.

Официально Иран не комментировал информацию об атаке на судно. Однако из сообщений иранского государственного телевидения, как отмечает Associated Press, следует, что нападение на танкер могли осуществить иранские военные. Издание Axios со ссылкой на двух американских чиновников также писало, что иранский Корпус стражей исламской революции выпустил как минимум две ракеты по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив в понедельник вечером.

На прошлой неделе Объединенное военное командование Ирана предупредило, что все нефтяные танкеры, проходящие через пролив, должны использовать утвержденные им маршруты, а вмешательство США "вызовет быструю и решительную реакцию".