Военным РФ в Украине рекомендуют не пользоваться мессенджером Max

Российским военным в Украине - на фоне ограничения работы мессенджера Telegram в России - рекомендовали не использовать для коммуникации так называемый национальный мессенджер Max. Об этом сообщают источники провоенного телеграм-канала Fighterbomber (его ведет близкий к ВКС России блогер Илья Туманов) и "Медиазоны".

"Пришли распоряжения о запрете использования и установки самого защищенного в мире национального мессенджера на устройства с расширенными мультимедийными возможностями, которые были многократно запрещены прошлыми и позапрошлыми распоряжениями", – говорится в сообщении блогера. Собеседник "Медиазоны" среди российских военных подтвердил эту информацию. По его словам, запрет продиктован соображениями безопасности.

Fighterbomber добавил, что командование ВС РФ обещает внедрить в качестве военного мессенджера некий собственный софт.

Меры по ограничению Telegram

В начале февраля Роскомнадзор сообщил о дальнейших мерах по ограничению работы Telegram. 17 февраля близкий к сотрудникам силовых структур телеграм-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что с 1 апреля Роскомнадзор начнет "тотальную блокировку" Telegram по аналогии с Instagram и Facebook. Роскомнадзор ответил на это сообщение так: "Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу".

Ряд провоенных блогеров и общественных деятелей подвергли действия властей резкой критике, указав, в частности, на то, что Telegram активно используется российскими военными в Украине как средство связи. Некоторые блогеры отметили, что сбои в работе Telegram и отключение Starlink уже привели к проблемам на фронте, в том числе в Запорожской области.

В Кремле ответили, что ситуацию, при которой блокировка Telegram вызовет трудности в координации усилий российских военных, представить "трудно и невозможно". "Не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера", – сказал Дмитрий Песков.

Однако позже министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что власти России решили не блокировать работу мессенджера Telegram для российских военных "в зоне СВО". Как именно это будет сделано, он не уточнил. Шадаев добавил, что надеется, что со временем российские военнослужащие перейдут на "другие платформы".

Что известно о Max

Бета-версию "национального мессенджера" Max представили в марте 2025 года. Для регистрации нужна либо белорусская, либо российская sim-карта (которую мигрантам уже нельзя получить без сдачи биометрических данных).

В провластных медиа его называли "убийцей" Telegram: разработчики приложения обещали, что Max заменит самый популярный мессенджер для российских пользователей.

Однако несмотря на блокировки Telegram и WhatsApp популярным Max не стал, отмечает "Настоящее Время". Одна из причин в отсутсвии защиты для пользователей: сквозного шифрования чатов, секретных чатов, самоуничтожающихся сообщений, двухфакторной аутентификации. При этом Max собирает куда больше информации о пользователях, чем указано в политике конфиденциальности.

Претензии к безопасности Max выдвигали даже в ФСБ, писал Telegram-канал Faridaily со ссылкой на источники. Часть из них касалась риска возможных утечек.