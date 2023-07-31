Военный получил 2,5 года колонии за отказ от войны в Украине

На Камчатке военный суд назначил 2 года и 6 месяцев колонии-поселения военнослужащему, который отказался принимать участие в боевых действиях в Украине. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Военный отказался от отправки в Украину, находясь в одной из воинских частей на Камчатке. Приговор не вступил в законую силу, осужденный может обжаловать его в Тихоокеанским флотском военном суде. Военнослужащего зовут Григорий Мехедов, обратила внимание Sota.