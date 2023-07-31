Военный получил 2,5 года колонии за отказ от войны в Украине

На Камчатке военный суд назначил 2 года и 6 месяцев колонии-поселения военнослужащему, который отказался принимать участие в боевых действиях в Украине. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Военный отказался от отправки в Украину, находясь в одной из воинских частей на Камчатке. Приговор не вступил в законую силу, осужденный может обжаловать его в Тихоокеанским флотском военном суде. Военнослужащего зовут Григорий Мехедов, обратила внимание Sota.
- С начала мобилизации в России в сентябре 2022 года по конец апреля 2023 года в российские военные суды поступило 1064 уголовных дела в отношении военных, которые самовольно оставили место службы, отказались исполнять приказ или дезертировали. Почти 400 из этих дел поступило в суды только за март, а данные за неполный апрель показывают, что количество дел продолжит увеличиваться. Судя по базам военных судов, несколько десятков дел рассматриваются в настоящее время.
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