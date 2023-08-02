В Уфе военный угрожает гранатой, требуя закрыть дело против него

Военнослужащий-доброволец угрожает взорвать гранату на шоссе в Уфе, требуя закрыть уголовное дело против него, сообщают местные медиа. Ему вменяют статью о самовольном оставлении части, по которой грозит до десяти лет колонии.

По информации издания "База", военного зовут Ильдар Б., ему 39 лет. Он сбежал по дороге на судебно-психиатрическую экспертизу. По сведениям телеграм-канала Mash, у военного две гранаты в руках и ещё четыре на теле.

Нагаевское шоссе в Уфе перекрыли до вечера, местные жители не могут попасть домой, пишет Ufa1.ru. Сейчас военный находится на автозаправочной станции, с ним ведут переговоры. К нему выехал глава Башкортостана Радий Хабиров: военный требовал с ним встречи.

Новость дополняется.