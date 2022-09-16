Воевать будут и зэки, и дети. Блогеры о вербовке заключенных на войну

На днях в сети распространился видеоролик, в котором человек, очень похожий на Евгения Пригожина, вербует заключенных в колонии для поездки на войну в Украине в составе "ЧВК Вагнера". После полугода службы тех, кто доживет, ожидает помилование.

Законность и допустимость такой вербовки стала темой множества сетевых комментариев.

Алексей Красовский

краткое содержание: если вы погорячившись убили, изнасиловали, украли и сели на 30 лет, то повар поможет героически погибнуть или нечаянно выжить, отмыв грехи за полгода. жду мемасы 18+ с шутками про две гранаты. ну а если серьезно - сильнее опорочить российскую армию чем чвк вагнер уже нельзя. но только хорошие люди вроде Alexey Gorinov за слово война сидят, а это мурло спокойно им жонглирует.

Ян Матвеев

Для тех, кому сидеть 10-20 лет в российской тюрьме это вполне интересный вариант. Но так получается пополнять только ЧВК Вагнера.

Николай Полозов

Если в России будут снимать говноаналог «Неудержимых» или «Отряда самоубийц», то видео с эпизодом вербовки Пригожиным зеков на войну можно смело вставлять в этот шедевр.

Алена Чурбанова

Оч хочется вернуться в то время, когда "Пригожин" - это был только муж певицы Валерии.

Алексей Козлачков

Ну шо, все понятно – Родина же опасности, а вольняшек даже за большие деньги навербовать достаточно не удаётся, так кому же ее спасать – только уголовникам!! ))

Причем с малыми сроками на это не пойдут, не дураки, есть смысл подписываться от 10-ти и выше… То есть ясно, что эти люди не газировку из палаток тырили…

Обещают амнистию через полгода войны (если выживет), но как-то про деньги я в речи ничего не услышал…

Бесплатное мясо, которому нечего терять, кроме своих цепей (как говорилось в старой большевистской присказке – а тут внатуре так ))…

Большая экономия для путинской экономики получается…

А это, кстати, законно?

Ксения Букша

чудное видео пригожина, вербующего людей в колониях на пушечное мясо. дно беззакония. глава _частной_ компании обещает помилование осуждённым государственным судом. предупреждает, что будет _казнить_ за дезертирство, если кто-то передумает воевать сразу после приезда. боитесь, что у нас НАЧНЁТСЯ развал и хаос? подумайте, уместно ли в этой фразе будущее время. если есть сомнения, задайте дополнительные вопросы: что такое государство? что такое суверенитет? что такое право?

Светлана Прокопьева

А вот такой вопрос: "человек, похожий на Пригожина" рассказал всему белу свету, что у него в ЧВК есть "самолеты нескольких типов". Ну сам факт существования ЧВК - это само по себе огонь, ну да ладно. Но самолеты? Военные по всей видимости самолеты. Это, то есть, при желании и финансовой возможности частное лицо может приобрести в собственность военные самолеты, да еще нескольких типов?...

Ну то есть, допустим, богатый маньяк с садистскими замашками вдруг раз и приобретает бомбардировщик.

И летит бомбить Воронеж.

Офигеть.

Максим Шевченко

Складывается ощущение, что за ширмой той жестокой и опасной клоунады, которую мы полагаем «государством», есть подлинная и реальная жизнь с армиями, войнами, законами и присягами, которые к «государству» со всеми его думами, погонами, пропагандонами и чиновниками отношения практически не имеют.

Если это не так, то хорошо бы разъяснить тем, кто на воле, каким контрактом и с кем обеспечиваются их права и их жизни.

Борис Вишневский

Широко распространяющееся видео, где человек, как пишут, "похожий на Пригожина", предлагает заключенным в колонии службу в ЧВК "Вагнер", обещая после полугода участия в боевых действиях свободу и снятие судимости, немедленно вызывает вопрос по существу: а где вообще в российском законодательстве ЭТО предусмотрено?

Или решено окончательно отбросить даже видимость законности, а статьи законов считать ненужными бумажками?

Не утруждать себя формальностями - при том, что в Охотном ряду при наличии команды "сверху" все необходимое приняли бы в трех чтениях за час?

Показать всем, кому можно - включая служащих в "вертикали", а также в МВД, ФСИН, полиции и так далее, - что никакого закона больше нет?

Тогда это верный признак того, что "вертикаль" пошла трещинами - причем, расширяющимися.

Редко строю прогнозы в последние годы.

Но ощущение близких перемен нарастает.

Фильм Ильи Хржановского "4", снятый в 2004 году, оказался пророческим.

"Z-патриоты" на вербовочное видео отреагировали в большинстве своем благосклонно и даже сравнивают Евгения Пригожина с Сергеем Шойгу не в пользу последнего.

Андрей Малосолов

По поводу Пригожина из ЧКВ Вагнер и зеков. Надо быть полным кретином, чтобы искать здесь какую-то дичь. На украине давно мобилизовали боеспособных уголовников, амнистировали и отправили на фронт осужденных за беспредел (и это на украине!) солдат бригады Торнадо во главе с их командиром Онищенко. Все ЧВК по всему миру, включая Академию из Штатов, формируются за счет отморозков, часть из которых сидела в тюрьмах, потому что жить только войной могут люди с особенным складом характера. Иностранный легион во Франции состоит из таких же, сладенькие мальчики с крашенными волосами туда не идут. Служившие в Сирии мои товарищи еще несколько лет назад характеризовали ЧВК Вагнер как людей с другой планеты, правда, говорили о них по доброму. Просто с другой планеты. Простым обывателям этого не понять, но поэтому обыватель сидит на диване, а другие воюют. Ну а тем, кто совсем ничего не понимает, скажу, что и в СССР во время войны был призыв зеков, которые кровью искупали свои срока. В тюрьмах и в колониях сидят такие же люди, как и мы, просто впавшие в грех и совершившие ошибки. И если есть тут кто святой, то пусть обозначится в комментариях.

Выпускайте Z Кракена!

Справедливо? Пожалуй. Да и плюсов у данного решения больше чем может показаться. Всеобщей мобилизации ведь никто не хочет, правильно? Так пускай лучше воюют заключённые, которые получат второй шанс и которых обучат профи из Вагнера, чем молодые пацаны, не нюхавшие пороха.

Анастасия Кашеварова

Первое. Заключенные имеют право воевать за страну. Тем более, слишком много у нас сидельцев. И за мешок картошки сажают.

Второе. Надо смотреть, что за статьи, вряд ли выпускают педофилов и серийных маньяков.

Третье. Те, кто считает, что воевать должны эльфы, хоббиты и Торин Дубощит, а также метать огнем из рук - сходите проверьтесь в психдиспансер, а потом в военкомат сходите запишитесь, авось годные.

Четвертое. Пригожин мужик ответственный. Я ему доверяю. Он за каждого из них будет нести ответственность.

Пятое. Он полностью обеспечивает свои ЧВК. Я думаю, что многие, кто на фронте, с удовольствием бы к нему пошли, а не… Молчу. Так что реально есть шанс послужить Родине и принести пользу. А не быть пушечным мясом.

Zаставный

Хотелось бы видеть в качестве министра обороны человека, очень похожего на Евгения Викторовича Пригожина.

Сергей Мардан

Пока кто-то проводит танковый биатлон, Евгений Викторович показывает - как надо.

Александр Жучковский

Довольно часто встречающееся мнение. Кужугетыч никого не вдохновляет. Человек, как мне кажется, не на своём месте и этим местом тяготится. Пригожин, напротив, явно получает кайф от того, чем занимается.

Оппозиционные комментаторы тоже отмечают, что на фоне российских чиновников Пригожин смотрится выигрышно, хотя многие считают, что в министры ему метить все же рано.

Аббас Галлямов

У Пригожина, похоже, политические амбиции появились. Как только система пропустила удар от украинцев под Харьковом и «поплыла», президентский повар тут же опубликовал видео, демонстрирующее, как эффективно он решает вопросы. Контраст - очевидный: «Пока все остальные свои головы подобно страусам в песок прячут, я брешь собой закрываю». Выглядит так, будто Пригожин решил всем любителям «сильной руки», которые в нынешней власти разочаровались, себя предложить. «Есть, - мол, - мужики ещё в русских селеньях».

Константин Сонин

Когда Зеленский встречается с войсками на передовой или в госпитале, то ровно та картинка, в которой Путин себя воображает. Надо сказать, что у Пригожина в этом смысле картинка куда лучше, чем у Путина. (Сейчас по всем медиа ходит видео, на котором Пригожин уговаривает осужденных уголовников записаться на войну в обмен на помилование.) Неслучайно у популярных "военных корреспондентов" он обсуждается в качестве возможного лидера - министра обороны и выше. Ну, они люди впечатлительные, но картинка действительно лучше, чем у Путина. Но хуже, чем у Зеленского.

Станислав Белковский

Патриотическая общественность продвигает Е. В. Пригожина в министры обороны РФ.

Впрочем, скорее всего, так не будет.

Любой формальный государственный статус лишь помешал бы г-ну Пригожину полноценно играть его титульную роль путинского «плохого парня» (bad guy).

Зато г-н Пригожин всё ярче и полнее демонстрирует свои амбиции публичного политика. И, не исключено, именно на этом поприще он ещё скажет своё громковеское слово.

Напомним, Е. В. Пригожин – дважды Герой РФ. Вторую золотую звезду он получил в 2022 за успехи на фронтах спецоперации Z. А первую – за африканские манёвры и приключения.

Сергей Шелин

Я тоже не верю, что Пригожин будет военным министром вместо Шойгу. Многое мешает. Но то, что он - один из немногих действительно эффективных и удачливых менеджеров путинского режима - это факт. Не только олицетворение самых черных его сторон, но и обладатель очевидной в глазах правящего круга истории успеха. А сейчас претендует стать лицом режима. Не факт, что станет, но в истории империи во всех ее прежних приключениях такого внутрирежимного претендента еще не было. Деяния и роль этого недооцененного и уникального столпа системы еще будут изучать и изучать.

Особенно комментаторов поразила одна из цитат вербовщика.

Марат Гельман

"Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами"

Как вам разговор власти с населением ? Воевать они решили сами, выбора не было, а тут предлагают выбрать. И вот население себя уговаривает, что в тюрьме сидят же преступники, ну пусть они лучше…

Искупление вины смертью, интересно а были уже такие исторические случаи? А те кто выживет и через пол года со снятыми судимостями приедут в российские города - это же как с того света вернулись, им все можно по беспределу?

Какой-то жуткий эксперимент.… я прочитал у одного украинского художника, что конечно война - ужасное время, но вот зато такие понятия как добро и зло - перестают быть абстракциями, которые надо ещё вообразить, почувствовать. Вот оно конкретное зло, рядом. Мало того что Сами они - абсолютное зло, они ещё людей вокруг вынуждают стать частью зла. Ведь как бы ты не ответил на этот вопрос - считай ты поцеловал дьявола.

Вера Афанасьева

А нам вот нравится «дети дома, зеки - в тюрьме». А Пригожин и иже с ним [пусть] сваливает куда-нибудь в Намибию.

Роман Супер

«Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети. Решайте сами».

По-моему, это прекрасно описывает финал правления Владимира Путина и в целом объясняет, к чему приводит несменяемость власти в конкретно взятой стране. Когда нет выборов, выбор может быть только такой.

Андрей Десницкий

Во-первых, они уже решили за нас.

А во-вторых, решение у них такое: и ЧВК, и зэки, и мы, и наши дети - всё это расходники для них.

«Я сегодня их за ужином скушаю!»

Наталья Геворкян

Послушав Пригожина, поняла, какой возраст воюет в Чечне - с 22 до 50. Думаю, это касается не только зэков. Думаю, что есть и чуть моложе и чуть старше. То есть будущее российской демографии печально понятно. Они просто выкосят самый продуктивный возраст

Есть и провластные блогеры, которые сочли нужным напомнить остальным, что видео с "человеком, похожим на Пригожина" обнажает грубейшее нарушение многих российских законов.

Сталина Гуревич

Для того, чтобы по указке сверху оправдывать любой бардак и беззаконие - надо быть отъявленным негодяем. И уж конечно тут не идет речи ни о патриотизме, ни о любви к стране. Только бизнес, ничего более.

А по поводу видео, я считаю, что Военно-следственное управление должно немедленно начать выяснять, кто, куда и на каком основании отправляет со строгача самых отъявленных головорезов. Контракт с отбывающими наказание запрещен. От чьего имени заключенным обещают амнистию и помилование, учитывая, что помилования подписывает Президент, а амнистию с учетом нелегальности вербовки нельзя будет распространить на «искупивших кровью»?

Пригожин прокомментировал видео для "Комсомольской правды", не признавая своего в нем участия.

Кампания по вербовке заключенных идет с самого начала войны, утверждают некоторые комментаторы.

Дарья Митина

Всё-таки удивительно у нас формируется инфополе:). Вот показали давеча Пригожина, вербующего зеков в вагнеры, и понеслась. Все понесли на шустрых лапках, только ленивый не перепостил. А комментарии-то! Ну всё, теперь-то война пойдёт по-другому! Перелом в войне! Кремль после сдачи Хаьковщины принял решение наращивать контингент! Сделаны выводы из отступления!

Вообще-то, к моему приятелю Пригожин приезжал в колонию ещё в начале лета. Встреча проходила абсолютно так же, как на давешнем видео, после неё выстроилась очередь желающих. Просто встречу либо не записывали, либо не было указивки выкладывать в сеть. Приятель мой, кстати, не повёлся, - ему недолго сидеть осталось. Так что показали вам, котики, не старт, а скорее финал процесса. Страна наша, конечно, велика и обильна, и колоний у нас немало, но за несколько месяцев при интенсивном графике их реально объехать.

Многие тем временем уверены, что видео появилось в сети именно сейчас не случайно - и не случайно совпало с призывами Рамзана Кадырова к "самомобилизации".

В условиях, когда всеобщая мобилизация, по мнению многих политтехнологов, может вылиться в потерю рейтинга властей или даже в народные волнения, Кремль спихивает задачу доукомплектования войск на своих "новых феодалов", пишет в колонке для ЯРНОВОСТИ Екатерина Винокурова:

Попыталась разобраться, что за гидра "самомобилизации" выросла во главе с Рамзаном Кадыровым и человеком, похожим на Евгения Пригожина: "Необычность всей ситуации в том, что в российской политической практике крупные спикеры обычно не выступают с инициативами, не одобренными начальством. Привычная схема такая: появление соцопросаинициатива кого-то из общественников из A-list Администрации Президента, поддержка какой-то лояльной организацией, далее выступление Владимира Путина или премьер-министра Михаила Мишустина (если дело касается экономики), далее — слаженный хор поддержки из губернаторов и депутатов.

Сейчас же Z-патриоты после перегруппировки войск в Харьковской области называют происходящее «отступлением» и критикуют министерство обороны, Кремль сохраняет молчание и устами пресс-секретаря президента призывает не переходить в критике СВО «тонкую грань»… При этом сразу два крупных спикера из политических элит Кадыров и Пригожин, каждый в своем стиле, фактически объявляют собственную мобилизацию, перехватывая инициативу и повестку.

Более того, для российских элитных кланов вообще не очень характерны не только публичные инициативы, но даже публичное выяснение отношений или публичное озвучивание собственной позиции, поэтому злые языки уже обозначают заявки новых спикеров как «новый феодализм», не вписывающийся в вертикаль власти, которую строили последние двадцать лет.

Знакомые человека, похожего на Пригожина, сказали ЯРНОВОСТЯМ, что «вариантов нет: или военное положение и всеобщая мобилизация, что обвалит рейтинги власти, или стимулирование добровольчества, чтобы добрать людские резервы, например, через участие заключенных»."

Все это не поможет Кремлю выиграть войну - как, впрочем, не помогла бы и всеобщая мобилизация, считают многие блогеры.

Анастасия Кириленко

Я не военный эксперт, но, исходя из здравого смысла, полагаю, что убить кого-то и изнасиловать по пьяни - не совсем то же самое, что быть танкистом, неделями и месяцами вести прицельный огонь, выживать в окопах, иметь какую-то военную специальность.

З/к, которых вербует Пригожин, я прошу прощения за цинизм - это ведь даже хуже по качеству контингент, чем вчерашние школьники - призывники. Какого-то каннибала завербовал Пригожин. Ну убил кого-то по пьянке и съел какой-то опустившийся гражданин. Кто-то верит, что его можно обучить военному делу и что это переломит ход войны?

Кстати, даже мобилизация, проведи ее Путин сейчас, погоды бы не сделала. Новобранцев надо обучать 6 месяцев, иначе они бесполезны. А за 6 месяцев поезд Упыря уедет еще дальше. Вернее, он начнет видеть свет приближающегося поезда в конце туннеля.

Андрей Десницкий

[Мобилизация] даст многотысячные толпы сердитых мужиков, которых вырвали из мирной жизни и теперь гонят куда-то воевать. Их надо кормить, одевать-обувать. Их надо чему-то учить, потому что часть из них вообще не служила, а часть служила, к примеру, на подводной лодке или в аэродромном обслуживании, ну или полку, как наш, и стрелковому бою не обучена. Это уж не говоря о специальностях вроде «оператор дрона», которые вообще недавно появились. Кто и где будет заниматься их подготовкой в таких количествах?

И да, в довершении всего этой толпе надо дать боевое оружие и патроны.

Как либералы, так и патриоты высказывают мнение, что уголовники много не навоюют еще и потому, что поддерживать дисциплину среди них будет непросто.

Александр Рыклин

По поводу поварского рекламного ролика... (Надеюсь, все понимают, что это никакая не "скрытая съемка")...

Русский зек (а уж тем более рецидив) даже ментально хитер, циничен, абсолютно беспринципен и далеко неглуп... Большинство из тех, что согласятся на предложение Пригожина, сейчас, стоя в строю, думают примерно следующее: "Угу, нашли фраеров под пули вставать... Конечно, я в какой-нибудь момент свалю... Или из учебки, или из вагона.. Короче - улучу момент... И в этой суматохе и неразберихе никто никогда меня искать не будет"... Это же фарт в чистом виде... Дураком надо быть, чтобы не воспользоваться"...

Игорь Стрелков

...В отсутствие Военного положения и Мобилизации - такую меру, как массовый набор отбывающих наказание (в том числе - по тяжким и особо-тяжким составам преступления) "ЗК" в фронтовые подразделения - полагаю шагом глубоко ошибочным. Так как считаю: "уголовный элемент" может послужить повышению эффективности военных действий, ТОЛЬКО ДЕЙСТВУЯ В СОСТАВЕ ПРАВИЛЬНОГО АРМЕЙСКОГО ВОЕННОГО МЕХАНИЗМА и ПРИ УСЛОВИИ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНОВ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ЧЕГО У НАС НЕТ. (Нет даже правового статуса СВО). И - при отсутствии Военного Положения (следовательно - военных трибуналов и т.д.) - вливание многочисленных (речь идет о тысячах) уголовных элементов в войска поставит вопрос о необходимости их ЖЕСТКОГО ПРИНУЖДЕНИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ (вплоть до смертной казни на месте без суда и следствия при отказе от выполнения приказов командования). А вот последнего - без военного положения - в полном объеме обезпечить будет в рамках законодательства невозможно. Соответственно - беззаконие будет непременно постепенно нарастать и в итоге непременно выльется либо в потерю командирами контроля за сотнями уголовников (и в их массовое неподчинение вплоть до вооруженных мятежей), либо - в многочисленные случаи внесудебных казней и т.п. Что - в условиях активных боевых действий - рано или поздно приведет к убийствам тех-же командиров и, опять же, выходом подразделений с преобладающим (или сумевшим захватить "авторитет") уголовным элементом из подчинения командованию. - То есть, потенциально - такой набор может принести гораздо больше вреда, чем пользы.

Комментаторы задумываются и над тем, что будет, когда амнистированные после участия в войне зэки вернутся домой.

Анатолий Несмиян

Вербовка и вербовка. Вопрос в другом: контракт на полгода, а потом - воля. Понятно, выживут не все. Но остальные - что с ними? Новое холодное лето 1953? Люди с тяжелыми статьями, да еще и в массовом порядке прошедшие через полгода легального разрешения на убийства, вернутся сюда - и что?

Леонид Изаков

Я не хочу думать о том, что произойдёт через полгода, когда, в соответствие с данным Пригожиным обещанием, тысячи преступников, обучившихся тактике ведения боевых действий и владению огнестрельным и более тяжёлым оружием, "заслужат" амнистию и хлынут на улицы российских городов. Пожалуй, тогда лихие 90-е покажуться лёгкой разминкой. Или план утилизации "отработанного человеческого материала" уже подготовлен?

Дарья Рыжкова

У меня все время ощущение какого-то массового социального эксперимента. Захват чужой территории. Убийства и издевательства над мирными жителями, искалеченные дети…

Все равно есть люди, для которых что-то неоднозначно?? Ну тогда вот вам, пожалуйста: на этой стороне (не поворачивается язык сказать «на нашей») будут еще убийцы и преступники разных мастей.

Как в самом низкопробном кино про плохих злодеев. Чтобы ребенку уже было понятно, кто есть кто.

Плюс ко всему. Теперь любой псих может пойти убивать людей вокруг в расчете на то, что долго сидеть он не будет: надо просто дождаться Пригожина.

Мы вообще сможем тут жить?

Зарина Ахматова

Понятно, что дела российских военных в Украине плохи и эти вербовки частной группой, которую официально так и не признали аффилированной с министерством обороны, признаки агонии. Но настолько цинично относиться к собственному народу, как к быдлу – это какая-то антиутопия. И по отношению к заключенным, и к обществу, от которого заключенных изолировали, и в которое они вернутся, если выживут, с двойной травмой, делающей их еще более опасными.

Наталья Шавшукова

Зачем и с каким результатом Пригожин демонстративно на камеру вербует зеков, вопрос неочевидный. Но из самого факта присутствия в России (!) в перспективе нескольких тысяч вооруженных отморозков наш режимчик может сгенерить себе новое оправдание. Помните, если не они, так коммуняки, если не Путин, то злые чеченцы, потом националисты, потом базы НАТО, а теперь вот пригожинские бандиты. Девочка, ты хочешь на дачу или чтобы тебе оторвало голову? Тетя, извините, я не с вами.