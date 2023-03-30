Воевавший в ЧВК "Вагнер" судимый за убийство задержан за новое убийство

В Кировской области полиция задержала бывшего заключённого Ивана Россомахина, воевавшего в Украине в составе ЧВК "Вагнер", по подозрению в убийстве пенсионерки. Об этом сообщает "База" и местное издание "Омутнинские вести".

Бывший заключённый вернулся в родное село 21 марта. Уже 27 марта местный телеканал сообщал о жалобах местного жителя на Россомахина. Начальник районного управления МВД на встрече с жителями заявил им, что он заключил контракт с ЧВК "Вагнер" и вскоре вернётся в Украину. Однако спустя два дня он был задержан после того, как в райцентре Вятские Поляны нашли тело местной жительницы с колото-резаными ранами. "База" и "Омутнинские вести" сообщают, что Россомахин оформил явку с повинной.

По данным "Медиазоны", 28-летний Иван Россомахин в 2020 году был приговорён к 14 годам колонии строгого режима за убийство. "Омутнинские вести" пишут, что ранее он был судим и по другим статьям. Бывший заключённый, однако, вышел на свободу, однако он вышел на свободу, заключив контракт с ЧВК "Вагнер".

После возвращение Россомахина в родное село Новый Бурец сообщалось, что местные жители живут в страхе. По словам одной из жительниц, он ходил по селу, держа в руках вилы и топор, и кричал: "Убью всех, перережу всю семью". Местный участковый задерживал его, какое-то время он провёл под арестом по статье о мелком хулиганстве.

"Есть у нас такой индивидуум Россомахин, который вернулся с СВО. Было ожидаемо, что он будет чудить, потому что известно — человек проблемный. Сейчас он находится на сутках — административно арестованный. Завтра вечером у него сутки кончаются, мы его отпускаем, он в сопровождении сотрудников собирает свои пожитки, и во вторник мы его сажаем на поезд, чтобы он отсюда свалил", — говорил несколько дней назад жителям начальник полиции Вятскополянского района Вадим Варанкин. Неясно, почему сотрудники полиции всё же не уследили за Россомахиным. Как пишет "База", проводится проверка.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил: "мы готовы содействовать правоохранительным органам по поводу любого нашего бывшего бойца", и призвал сообщать ЧВК о любых эксцессах в поведении бывших наёмников. "Мы пришлем свою рекрутскую группу, аккуратненько под белы рученьки его заберем и отправим на фронт, туда, где он должен вымещать свою агрессию" - сказал Пригожин.

ЧВК "Вагнер" начала активно вербовать заключённых на войну в Украине летом прошлого года. Точное число завербованных неизвестно, оно оценивается в десятки тысяч, многие из них погибли. Выжившим глава ЧВК Евгений Пригожин обещал помилование через полгода. Известны случаи, когда бывшие заключённые действительно возвращались в родные места с войны. По словам Пригожина, случаи совершения ими повторных преступлений крайне редки. Какой-либо официальной статистики по этому вопросу нет.