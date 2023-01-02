Война, протесты, бедность. События 2022 года в фотографиях

За потрясениями, связанными с пандемией нового коронавируса, последовало вторжение России в Украину, усугубившее экономический кризис по всему миру. Война заметно снизила общественное внимание к другим мировым событиям, повлиявшим на жизнь сотен миллионов людей: к катастрофическим наводнениям, бедности, глобальным изменениям климата.

Смерть Михаила Горбачева напомнила о том, как смелость и вдумчивость в управлении государством и в международных отношениях может преобразовать мир к лучшему. Собственная интерпретация талибами законов шариата ухудшила положение с правами человека в беднеющем Афганистане. Иран сотрясают массовые антиправительственные демонстрации - на улицы, в том числе, вышло множество женщин, несогласных с законом об обязательном ношении хиджаба.

Эти и многие другие моменты определили бурный и драматический 2022 год.