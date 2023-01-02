Война, протесты, бедность. События 2022 года в фотографиях

За потрясениями, связанными с пандемией нового коронавируса, последовало вторжение России в Украину, усугубившее экономический кризис по всему миру. Война заметно снизила общественное внимание к другим мировым событиям, повлиявшим на жизнь сотен миллионов людей: к катастрофическим наводнениям, бедности, глобальным изменениям климата.
Смерть Михаила Горбачева напомнила о том, как смелость и вдумчивость в управлении государством и в международных отношениях может преобразовать мир к лучшему. Собственная интерпретация талибами законов шариата ухудшила положение с правами человека в беднеющем Афганистане. Иран сотрясают массовые антиправительственные демонстрации - на улицы, в том числе, вышло множество женщин, несогласных с законом об обязательном ношении хиджаба.
Эти и многие другие моменты определили бурный и драматический 2022 год.
Горящее здание мэрии Алматы во время протестов, вызванных сперва ростом цен на газ и энергоносители в Казахстане, 5 января 2022 года. Массовые выступления по всей стране прекратились после нескольких недель насилия, в течение которых погибли сотни человек. Кризис в Казахстане сопровождался временным вводом российских войск.
Погибший на подступах к Харькову российский солдат в первый день вторжения России в Украину. 24 февраля 2022 года.
Безработный афганец Нооруддин показывает шрам, оставшийся у него после решения продать почку, чтобы иметь возможность прокормить своих детей. 4 февраля 2022 года.
Протест против обязательной вакцинации от COVID-19 на одной из улиц в Оттаве рядом со зданием парламента Канады. 17 февраля 2022 года.
Участница протеста в Буэнос-Айресе, не согласная с соглашением, заключенным между Международным валютным фондом и правительством Аргентины о рефинансировании долга в размере 45 миллиардов долларов. 10 марта 2022 года.
Столкновения израильской полиции и траурнйо процессии палестинцев, несущих гроб погибшей во время израильской военной операции журналистки телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле. Восточный Иерусалим, 13 мая 2022 года.
Ведущая выпуска новостей Хатере Ахмади в эфире афганского телевидения. Кабул, 22 мая 2022 года.
Участники антиправительственных протестов, несогласные с итогами встречи преставителей Армении и Азербайджана, на которой обсуждалось будущее Нагорного Карабаха. Ереван, 24 мая 2022 года.
Сборщик мусора ищет на свалке в Дели отходы, годящиеся для вторичной переработки, во Всемирный день окружающей среды. Индия, 5 июня 2022 года.
Нума Яхич скорбит над гробом с останками ее сына. Они были найдены в числе 50 недавно опознанных жертв резни в Сребренице (это единственный признанный со времен Второй мировой войны в Европе акт геноцида). Босния, 10 июля 2022 года.
Протестующий сидит за столом премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе. Коломбо, 13 июля 2022 года. Отставки главы правительства жители страны потребовали после бегства за границу из-за экономического кризиса президента Шри-Ланки Готабайи Раджапаксы.
Любительский футбольный матч в одном из районов Лондона на выжженном солнцем поле. 14 августа 2022 года.
Украинская девочка получает в подарок игрушку во время мероприятия для детей-беженцев в День независимости Украины. Бухарест, 24 августа 2022 года.
Президент России Владимир Путин у гроба бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Москва, 1 сентября 2022 года.
Жертвы катастрофического наводнения спасают вещи из затопленного дома в Джафарабаде. Пакистан, 5 сентября 2022 года.
Люди собираются перед Букингемским дворцом после того, как было объявлено о том, что врачи обеспокоены состоянием здоровья 96-летней Елизаветы II; вскоре стало известно о ее кончине. Лондон, 8 сентября 2022 года.
Останки слона, погибшего из-за засухи, в Национальном заповеднике Шаба. Округ Исиоло, Кения, 22 сентября 2022 года.
Протестующий держит палку, как будто это оружие, во время акции протеста с требованием отставки премьер-министра Ариэля Анри. Порт-о-Пренс, Гаити, 3 октября 2022 года.
Тела погибших мигрантов у побережья греческого острова Китира: судно, перевозившее их, врезалось в скалы и затонуло. 6 октября 2022 года.
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 врезается в девятиэтажный жилой дом в Ейске. Жертвами авиакатастрофы стали 15 человек. 17 октября 2022 года.
Тысячи людей направляются к кладбищу в Секкезе, родном городе Махсы Амини в иранской провинции Курдистан, чтобы почтить ее память по случаю 40 дней с момента ее гибели. 22-летняя Амини скончалась 16 сентября после ареста "полицией нравов" в Тегеране за якобы нарушение строгих правил ношения хиджаба. 26 октября 2022 года.
Национальная сборная Ирана по футболу решила поддержать протестующих и не петь гимн своей страны перед первым матчем чемпионата мира по футболу в Катаре. 21 ноября 2022 года.
Демонстрация в знак протеста против ограничений во время эпидемии нового коронавируса в Китае. Урумчи, 27 ноября 2022 года.
Разбитые автомобили рядом с торговым центром, разрушенным во время боевых действий в Мариуполе. Почти полумиллионный город из-за массированных российских обстрелов покинули около 250 тысяч жителей, разрушено до 70 процентов жилого фонда. Мариуполь, 10 декабря 2022 года.
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