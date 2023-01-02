Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Мир

Война, протесты, бедность. События 2022 года в фотографиях

Жительница Бучи Владислава Любарец после освобождения города украинской армией с мужем и детьми идет на встречу с сестрой, которую она не видела с начала российского вторжения. 6 апреля 2022 года Фото:ROMAN PILIPEY (EPA-EFE)

За потрясениями, связанными с пандемией нового коронавируса, последовало вторжение России в Украину, усугубившее экономический кризис по всему миру. Война заметно снизила общественное внимание к другим мировым событиям, повлиявшим на жизнь сотен миллионов людей: к катастрофическим наводнениям, бедности, глобальным изменениям климата.

Смерть Михаила Горбачева напомнила о том, как смелость и вдумчивость в управлении государством и в международных отношениях может преобразовать мир к лучшему. Собственная интерпретация талибами законов шариата ухудшила положение с правами человека в беднеющем Афганистане. Иран сотрясают массовые антиправительственные демонстрации - на улицы, в том числе, вышло множество женщин, несогласных с законом об обязательном ношении хиджаба.

Эти и многие другие моменты определили бурный и драматический 2022 год.

Горящее здание мэрии Алматы во время протестов, вызванных сперва ростом цен на газ и энергоносители в Казахстане, 5 января 2022 года. Массовые выступления по всей стране прекратились после нескольких недель насилия, в течение которых погибли сотни человек. Кризис в Казахстане сопровождался временным вводом российских войск.

Погибший на подступах к Харькову российский солдат в первый день вторжения России в Украину. 24 февраля 2022 года.

Безработный афганец Нооруддин показывает шрам, оставшийся у него после решения продать почку, чтобы иметь возможность прокормить своих детей. 4 февраля 2022 года.

Протест против обязательной вакцинации от COVID-19 на одной из улиц в Оттаве рядом со зданием парламента Канады. 17 февраля 2022 года.

Участница протеста в Буэнос-Айресе, не согласная с соглашением, заключенным между Международным валютным фондом и правительством Аргентины о рефинансировании долга в размере 45 миллиардов долларов. 10 марта 2022 года.

Столкновения израильской полиции и траурнйо процессии палестинцев, несущих гроб погибшей во время израильской военной операции журналистки телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле. Восточный Иерусалим, 13 мая 2022 года.

Ведущая выпуска новостей Хатере Ахмади в эфире афганского телевидения. Кабул, 22 мая 2022 года.

Участники антиправительственных протестов, несогласные с итогами встречи преставителей Армении и Азербайджана, на которой обсуждалось будущее Нагорного Карабаха. Ереван, 24 мая 2022 года.

Сборщик мусора ищет на свалке в Дели отходы, годящиеся для вторичной переработки, во Всемирный день окружающей среды. Индия, 5 июня 2022 года.

Нума Яхич скорбит над гробом с останками ее сына. Они были найдены в числе 50 недавно опознанных жертв резни в Сребренице (это единственный признанный со времен Второй мировой войны в Европе акт геноцида). Босния, 10 июля 2022 года.

Протестующий сидит за столом премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе. Коломбо, 13 июля 2022 года. Отставки главы правительства жители страны потребовали после бегства за границу из-за экономического кризиса президента Шри-Ланки Готабайи Раджапаксы.

Любительский футбольный матч в одном из районов Лондона на выжженном солнцем поле. 14 августа 2022 года.

Украинская девочка получает в подарок игрушку во время мероприятия для детей-беженцев в День независимости Украины. Бухарест, 24 августа 2022 года.

Президент России Владимир Путин у гроба бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Москва, 1 сентября 2022 года.

Жертвы катастрофического наводнения спасают вещи из затопленного дома в Джафарабаде. Пакистан, 5 сентября 2022 года.

Люди собираются перед Букингемским дворцом после того, как было объявлено о том, что врачи обеспокоены состоянием здоровья 96-летней Елизаветы II; вскоре стало известно о ее кончине. Лондон, 8 сентября 2022 года.

Останки слона, погибшего из-за засухи, в Национальном заповеднике Шаба. Округ Исиоло, Кения, 22 сентября 2022 года.

Протестующий держит палку, как будто это оружие, во время акции протеста с требованием отставки премьер-министра Ариэля Анри. Порт-о-Пренс, Гаити, 3 октября 2022 года.

Тела погибших мигрантов у побережья греческого острова Китира: судно, перевозившее их, врезалось в скалы и затонуло. 6 октября 2022 года.

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 врезается в девятиэтажный жилой дом в Ейске. Жертвами авиакатастрофы стали 15 человек. 17 октября 2022 года.

Тысячи людей направляются к кладбищу в Секкезе, родном городе Махсы Амини в иранской провинции Курдистан, чтобы почтить ее память по случаю 40 дней с момента ее гибели. 22-летняя Амини скончалась 16 сентября после ареста "полицией нравов" в Тегеране за якобы нарушение строгих правил ношения хиджаба. 26 октября 2022 года.

Национальная сборная Ирана по футболу решила поддержать протестующих и не петь гимн своей страны перед первым матчем чемпионата мира по футболу в Катаре. 21 ноября 2022 года.

Демонстрация в знак протеста против ограничений во время эпидемии нового коронавируса в Китае. Урумчи, 27 ноября 2022 года.

Разбитые автомобили рядом с торговым центром, разрушенным во время боевых действий в Мариуполе. Почти полумиллионный город из-за массированных российских обстрелов покинули около 250 тысяч жителей, разрушено до 70 процентов жилого фонда. Мариуполь, 10 декабря 2022 года.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG