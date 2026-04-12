Вокруг резиденции Путина на Валдае построили новые башни с "Панцирями"

В марте 2026 года вокруг резиденции президента России Владимира Путина на Валдае построили семь новых башен с системами ПВО "Панцирь". Их общее число достигло 27.

Журналисты расследовательского проекта русской службы Радио Свобода "Система" проанализировали спутниковые снимки. Согласно полученным данным строительство сразу семи новых башен для "Панцирей" началось в один день – 17 марта. Некоторые из них уже оснащены зенитно-ракетными комплексами.

Как и башни с "Панцирями" вокруг Москвы, системы ПВО на Валдае расположены вокруг резиденции Путина двумя кольцами большого и малого диаметра.

Ранее Радио Свобода также обнаружило, что более 20 башен с крупнокалиберными пулемётами, а также несколько подиумов с зенитно-ракетным комплексом "Панцирь" сооружены на территории и по периметру особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане. Там Россия производит беспилотники "Герань" – модифицированные версии иранских "Шахедов".