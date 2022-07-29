Володин потребовал проверить "Леруа Мерлен" из-за обоев с Крымом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил провести проверку сети магазинов стройтоваров "Леруа Мерлен". Поводом для проверки стали продающиеся в "Леруа Мерлен" обои для детской комнаты с изображением карты мира. На этой карте Крым изображен как часть территории Украины. Также на карте не оказалось самопровозглашённых Южной Осетии, Абхазии и "ЛНР" и "ДНР".

По сообщению на сайте Госдумы, с просьбой о проверке к Володину обратились "обеспокоенные жители Москвы", купившие или увидевшие в магазинах "неправильные" обои.

Председатель Госдумы поручил Комитету по безопасности направить запрос в контрольно-надзорные органы, чтобы принять оперативные меры реагирования. Как высказался Володин, обои для детской - "пример использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории России. С этим надо бороться."

Сеть магазинов строительных товаров "Леруа Мерлен", как и французские компании "Ашан" (продуктовые супермаркеты), "Декатлон" (спортивные товары) и "Данон" (молочные продукты) ранее заявила, что несмотря на введение Евросоюзом экономических санкций против России, не будет уходить с российского рынка.

Подавляющее большинство стран мира считают аннексированный Крым частью территории Украины, а также не признают независимость Абхазии, Южной Осетии и сепаратистских республик Донбасса.