Володин: среди журналистов не должно быть иноагентов

Среди журналистов в России не должно быть "иностранных агентов". Такое пожелание высказал в четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин.

На церемонии награждения корреспондентов СМИ, работающих в Думе, он заявил, что закон о так называемых "иноагентах" призван "оградить нашу страну от иностранного вмешательства".

"Что касается иностранных агентов, их не должно быть среди журналистов", —приводят слова Володина агентства.

До конца 2020 года никаких "иностранных агентов" среди российских журналистов не было. Возможность признания граждан России СМИ-"иноагентами" открыла сама Госдума, принявшая поправки к законам о СМИ и об "иноагентах". На данный момент в реестре СМИ-иноагентов более 100 юридических и физических лиц - граждан России, среди которых не только журналисты, но и правозащитники и гражданские активисты.

Как именно глава Госдумы предполагает добиться того, чтобы среди российских журналистов не было "иноагентов", из его слов неясно. Издание Regnum приводит его слова, обращённые к журналистскому сообществу:

"Форму — предлагайте. Если мы достигнем этой цели, наша страна будет развиваться более эффективно. Вы видите, какие вызовы, их надо преодолевать. Ни одно государство, предлагая свои коврижки, не собирается делать нашу страну процветающей".