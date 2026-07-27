Володин завершил сессию Госдумы пятикратным "Россия! Путин! Победа!"

В Москве 27 июля прошло последнее пленарное заседание Государственной думы VIII созыва. Следующее заседание проведёт уже новый созыв Госдумы по итогам выборов, которые пройдут в сентябре. Нынешний созыв работал с осени 2021 года, одобрив, помимо прочего, документы об аннексии украинских территорий и приняв множество законов, серьёзно ужесточивших законодательство и ограничивших права граждан.

Закрывая заседание, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "партий много, Родина одна" и начал скандировать: "Россия! Путин! Победа!". Он повторил эти слова пять раз, депутаты, однако, не стали скандировать вместе с Володиным, ограничившись аплодисментами.

Президент Владимир Путин не пришёл на заседание, однако после него он встретится с депутатами уходящего созыва в Кремле. В своём выступлении Путин вновь заявил о своей уверенности в победе в войне, а также сказал, что "депутаты Госдумы полностью оправдали высокий статус народных представителей".

В своём выступлении, как отмечает "Медуза", Володин отметил, что приоритетами Госдумы были "реализация поручений президента" и "обеспечение СВО" (то есть войны в Украине), а всего за пять лет работы, по его словам, депутаты приняли 2980 федеральных законов. Завершая выступление, Володин обратился к депутатам с призывом "бороться за страну" и "противостоять попыткам врагов России посеять панику".

VIII созыв Госдумы был избран в сентябре 2021 года. Независимые эксперты оценивали выборы как несвободные, а в ряде регионов и прямо сфальсифицированные. Конституционное большинство было у "Единой России", свои фракции имели ещё 4 партии, все они в той или иной мере поддерживали политику Кремля. Депутаты практически не голосовали против по вопросам, связанным с войной в Украине (подавляющее большинство голосовало за, некоторые не голосовали вовсе). Почти все депутаты были включены в санкционные списки западных стран.

Среди одобренных Госдумой VIII созыва законопроектов - ратификация договоров с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", на которые впоследствии ссылался Владимир Путин, объявляя о вторжении в Украину, и последующее одобрение аннексии четырёх украинских регионов в октябре 2022 года.

Ещё в марте 2022 года Дума за один день одобрила поправки, устанавливающие уголовную ответственность за так называемые фейки об армии и её дискредитацию, ставшие ключевым инструментов военной цензуры. Также были приняты законы, связанные с мобилизацией, в том числе об электронных повестках. Госдума также расширила законодательство об "иноагентах", ужесточив его и позволив признавать людей "иноагентами" даже без получения ими иностранного финансирования. Одним из последних принятых Думой законопроектов стали поправки о де-факто лишении гражданских прав критиков войны, находящихся за рубежом.



