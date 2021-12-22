Крупнейший в Москве приют предупредил о гибели сотен животных

Волонтёры крупнейшего в Москве Кожуховского муниципального приюта для бездомных животных заявили о вероятной гибели сотен собак и кошек в связи с планами городских властей переселить приют на территорию мусорного полигона "Малинки".

Полигон находится в 41 километре от МКАД и в 85 километрах от нынешнего месторасположения приюта. Волонтёры предупреждают, что если планы мэрии претворятся в жизнь, то большинство из них не смогут ездить так далеко без ущерба для основной работы, собаки останутся без выгула, станет невозможно полноценно контролировать корм, воду и уборку, а команда врачей и вовсе будет вынуждена отказаться от помощи животным.

Волонтёры вместе с зоозащитниками требуют оставить Кожуховский приют на территории Восточного административного округа Москвы и сохранить его доступность как для личного, так и для общественного транспорта.

Отмечается, что сейчас в приюте содержатся свыше трёх тысяч собак и четырёхсот кошек.