Волонтёры: затопленный город Голая Пристань Россия закрыла на карантин

Российские власти оккупированной части Херсонской области закрыли на карантин город Голая Пристань, серьёзно пострадавший от наводнения, вызванного прорывом плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщили "Медузе" и "Агентству" волонтёры, которые пытаются оказывать помощь жителям пострадавших районов.

По словам волонтёров, город закрыли на въезд и на выезд. Из-за этого остающимся в нём жителям невозможно передать гуманитарную помощь.

Как сообщает "Агентство" со ссылкой на волонтёров, 10 июня, по словам местных жителей, по подтопленному городу ездили военные, они через громкоговоритель предупреждали, что 11 июня Голая Пристань будет закрыта на карантин. Собеседник "Медузы" подтвердил эту информацию. Волонтёры опасаются, что эта мера связана с большим числом жертв. Официально российские власти сообщали о восьмерых погибших на левом, подконтрольном России, берегу Днепра.

При этом, по данным волонтёров, сотни людей пропали без вести - они жили в затопленных районах и не выходят на связь.

Украинские власти организовывают эвакуацию людей с левого берега на подконтрольный Украине правый, однако она сопряжена с рисками. Три человека погибли в воскресенье при российском обстреле лодки с эвакуированными - утверждают власти Херсонской области.

Прорыв плотины произошёл 6 июня. Украина обвиняет Россию в её намеренном подрыве.