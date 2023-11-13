"Волшебный рецепт". Как глава РПЦ предлагает увеличить рождаемость

Израиль обвиняет ХАМАС в использовании в качестве живого щита пациентов и врачей больницы "Аль-Шифа" в Газе;

Патриарх РПЦ Кирилл считает наиболее эффективным решением демографических проблем России принятие федерального закона "О запрете склонения к абортам";

Как события на Ближнем Востоке влияют на внутреннюю политику стран Европы;

В Испании проходят демонстрации протеста против планов социалиста Педро Санчеса возглавить правительство, заключив пакт с каталонскими сепаратистами;

На Семена Слепакова написали донос в российскую прокуратуру за его песню "Нерусский".