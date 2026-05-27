Воронеж, Таганрог, Туапсе и Севастополь атаковали дроны и ракеты

Воронеж, Таганрог, Туапсе и аннексированный Севастополь в ночь на 27 мая атаковали беспилотниками и ракетами.

В Воронеже, по словам губернатора Александра Гусева, "упавшими обломками" дронов посечены здание шиномонтажа и бытовка.

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ пишет, что целью атаки был военный аэродром Балтимор, где дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. Согласно анализу ASTRA, дым на фотографиях, которые публикуют в сетях, поднимается в районе аэродрома.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении ракеты над Таганрогом. В результате падения её обломков произошло возгорание автомобилей, заявил он. Пострадали две жительницы, одна из них – в тяжелом состоянии.

По данным ASTRA, в результате атаки пожар произошел на территории авиационного ремонтного завода 325 в Таганроге. Повреждён ли сам завод, пока неизвестно. Предприятие уже атаковали в декабре 2024 года.

Аннексированный Севастополь подвергся комбинированной атаке, в том числе ракетами Storm Shadow, заявил назначенный Россией глава города Михаил Развожаев. В результате удара загорелась кровля южного управления Центрального банка на улице Ластовая, в соседних домах взрывной волной повреждены окна и балконы. Пострадал в том числе восьмиэтажный многоквартирный дом.

В районе улицы Гоголя ракета повредила административное здание, которое не использовалось. В соседних жилых многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна, написал Развозжаев.

В Туапсе обломки БПЛА упали на территории морского терминала, заявили в оперштабе Краснодарского края. "Из-за падения фрагментов беспилотников произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали", – говорится в сообщении.

В Туапсинском округе обломки дрона повредили остекление в одном многоквартирном и пяти частных домах. По данным ASTRA, один из взрывов в Туапсе, вероятно, произошел в районе НПЗ. Это как минимум пятая атака на завод за эту весну.

Минобороны России заявило об уничтожении 140 украинских беспилотников над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областями а также над Краснодарским краем, аннексированным Крымом и над акваториями Азовского и Чёрного морей.