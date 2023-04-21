Воронежу приготовиться. Взрыв авиабомбы в Белгороде

Военный эксперт Юрий Федоров – о взрыве авиационной бомбы в Белгороде;



Журналист расследовательского проекта "Схемы" Кирилл Овсяный – о том, как российская пропаганда исказила историю украинского подростка Филиппа Головни, незаконно вывезенного из Мариуполя и усыновленного уполномоченной по правам ребенка в России Марией Львовой-Беловой;



Журналистка издания "Идель.Реалии" Регина Хисамова – об идентификации российских солдат, погибших при украинском ударе по ПТУ в Макеевке 1 января 2023 года;



Популяризатор космонавтики Александр Хохлов – о том, почему запуск ракеты Starship можно назвать успехом, несмотря на ее взрыв на 4-й минуте полета.

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