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Воронежу приготовиться. Взрыв авиабомбы в Белгороде

Последствия взрыва авиабомбы в Белгороде
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Время Свободы – Темы дня 21.04.2023
by Радио Свобода

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Военный эксперт Юрий Федоров – о взрыве авиационной бомбы в Белгороде;

Журналист расследовательского проекта "Схемы" Кирилл Овсяный – о том, как российская пропаганда исказила историю украинского подростка Филиппа Головни, незаконно вывезенного из Мариуполя и усыновленного уполномоченной по правам ребенка в России Марией Львовой-Беловой;

Журналистка издания "Идель.Реалии" Регина Хисамова – об идентификации российских солдат, погибших при украинском ударе по ПТУ в Макеевке 1 января 2023 года;

Популяризатор космонавтики Александр Хохлов – о том, почему запуск ракеты Starship можно назвать успехом, несмотря на ее взрыв на 4-й минуте полета.

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