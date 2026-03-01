Девять человек погибли при иранском ракетном ударе по Израилю

До девяти увеличилось число погибших в результате ракетного удара со стороны Ирана по жилому дому в израильском городе Бейт-Шемеш, недалеко от Иерусалима. Ранее сообщалось о восьми погибших.

По данным национальной службы скорой помощи Израиля, ещё больше 20 человек получили ранения и были госпитализированы. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Ракета попала в жилое здание рядом с синагогой, где в момент удара находились люди, укрывавшиеся от огня.

На место удара стянуты крупные силы Службы тыла, медицинские бригады, пожарные и спасательные команды. Часть пострадавших пришлось извлекать из-под завалов разрушенного здания, некоторых жителей эвакуировали из повреждённых квартир.

Раненых доставили в больницы. Рядом с местом удара на шоссе № 38 были развёрнуты реанимобили и дополнительные машины скорой помощи.

Попадание произошло во время продолжительного обстрела. Сирены воздушной тревоги звучали без перерыва более четверти часа — от северной границы страны до Беэр-Шевы и южнее.

В пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что первичная проверка показала исправность систем раннего оповещения. Предупреждения были отправлены заранее, сирены в районе падения сработали штатно. Обстоятельства попадания ракеты расследуются.