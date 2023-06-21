Восемь человек погибли в результате ДТП на трассе "Кавказ" 

Восемь человек, среди них - двое детей, погибли в среду в результате ДТП в Кизлярском районе Дагестана на трассе "Кавказ". Не менее 16 человек пострадали.

Как сообщают Кавказ.Реалии, по предварительным данным автомобиль "Тойота Камри" выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, который затем столкнулся с пассажирским автобусом, выполнявшим рейс Хасавюрт – Москва. После столкновения транспортные средства загорелись.

По данным нескольких СМИ, у водителя "Тойоты" за четыре последних месяца накопилось 29 неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения, включая такие, как выезд на встречную полосу и превышение скорости. В произошедшем ДТП в Дагестане он остался жив.