18-летняя жительница Саратова заявила об изнасиловании в полиции

В Саратове 18-летняя местная жительница сообщила об избиении и изнасиловании в отделе полиции. Она написала заявление и зафиксировала побои. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Издание "Свободные новости" пишет, что Следственный комитет начал проверку.

По информации журналистов, 20 июля жительница Саратова была вызвана в полицию для "профилактической беседы". В отделе её встретил 33-летний дежурный и провёл в кабинет для задержанных. Предположительно там и произошло изнасилование. Камеры зафиксировали, что пострадавшая находилась в отделе полиции, однако дежурный не внёс её в журнал учёта доставленных и посетителей. В его мусорном ведре нашли использованное средство контрацепции.

Телеграм-канал Life Shot сообщает, что произошедшее может быть следствием конфликта пострадавшей со своей подругой. Та пожаловалась мужу, который обратился за помощью к знакомому полицейскому, чтобы решить проблему между девушками.

По информации СМИ, полицейский работает в МВД с 2016 года. Сейчас он ушёл на больничный. Обвинение в изнасиловании работник правоохранительных органов отвергает. МВД сообщает о выявлении "факта возможной причастности сотрудника дежурной части к совершению противоправного деяния".