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Война бьет по яйцам. Новые старые доверенные лица Путина. Где Навальный? | Грани времени с Мумином Шакировым

Война бьет по яйцам. Новые старые доверенные лица Путина. Где Навальный? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Война бьет по яйцам. Новые старые доверенные лица Путина. Где Навальный? | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги 50-й недели подводит Мумин Шакиров. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+

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Итоги 50-й недели 2023 года Мумин Шакиров подводит с российскими политологами Николаем Преображенским и Кириллом Роговым, экономическим обозревателем Радио Свобода Максимом Блантом, советником руководителя Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком и директором «Фонда борьбы с коррупцией» Иваном Ждановым.

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