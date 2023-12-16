Война бьет по яйцам. Новые старые доверенные лица Путина. Где Навальный? | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги 50-й недели 2023 года Мумин Шакиров подводит с российскими политологами Николаем Преображенским и Кириллом Роговым, экономическим обозревателем Радио Свобода Максимом Блантом, советником руководителя Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком и директором «Фонда борьбы с коррупцией» Иваном Ждановым.