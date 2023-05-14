Война – это не норма. Кадры разрушенного Харькова на концертах

Харьковский оркестр Prime Orchestra практически с самого начала российского вторжения в Украину гастролирует по городам Европы. Музыканты не только исполняют мировые хиты, но и собирают средства на помощь жителям Харьковской области, лишившимся доступа к медицинской помощи или электроэнергии вследствие боевых действий. Во время концертов зрителям демонстрируют кадры разрушенного ударами российской армии Харькова, а музыканты рассказывают истории о пережитых под обстрелами первых днях войны и о нынешней жизни жителей города. Зрители могут не только поддержать оркестр, купив билет на концерт, но и сделать пожертвования. Благодаря этому удалось собрать средства на автомобили скорой помощи и генераторы.

Солист Prime Orchestra Максим Перехожук – один из тех, кто со сцены рассказывает о том, что пережил в первые месяцы войны – до того, как члены оркестра и их семьи оказались в эвакуации. Когда я спрашиваю у него о том, не разрушен ли дом, в котором он жил до начала войны, ведь Харьков и Харьковская область много месяцев находятся под обстрелами, музыкант отвечает, что не может ответить на этот вопрос: "Я считаю, что сейчас бессмысленно об этом беспокоиться, потому что, даже если сегодня моя квартира цела, завтра ее может не быть".

– В начале войны было непросто, с нами такого раньше не было, – рассказывает вокалист Prime Orchestra Максим Перехожук. - В пять утра я стал просыпаться от взрывов. После этого созванивались с родственниками, мы решили тогда собраться в одном месте. К тому же наша квартира находилась недалеко от аэропорта, это было довольно небезопасное место. Сначала мы решили уехать из Харькова в пригород – там мы и провели следующие два месяца. Это было в тридцати километрах от города, но там спокойнее не было: туда тоже прилетало, дом трясся, самолеты летали низко, бомбили и там, из окна было видно, где горит. Уехать мы не могли, потому что после того, как ввели военное положение, мужчинам выезжать за пределы страны запретили, и, чтобы начать гастролировать, нужны были переговоры с министерством культуры. В первые два месяца войны к тому же все занимались самоспасением, поэтому мы и связь с другими членами оркестра поддерживали не очень интенсивно. И только когда стало понятно, что нам разрешат продолжить нашу культурную миссию, мы собрались во Львове: (все приехали кто откуда) и отправились в наш первый тур.

– Какой вы видите культурную миссию оркестра сейчас – после того, как началась война?

О войне нужно говорить, чтобы напоминать о том, что она должна прекратиться

– За рубежом даже спустя год после начала боевых действий не все люди знают, что происходит на самом деле. Ведь не все интересуются. Я до сих пор встречаю людей, которые спрашивают: "А что на самом деле там творится? Действительно ли идет война? Кто прав, кто виноват? Кто на кого напал?" На концертах мы встречаем и таких людей. Поэтому мне кажется, что наша миссия – это в том числе распространение честной и правдивой информации о том, что же на самом деле происходит. Из первых рук. К тому же за рубежом сейчас находится много украинцев. Они чувствуют себя чужими, без поддержки… И на наших концертах они могут получить хоть какие-то эмоции от тех людей, которых они могли бы назвать своими. Иными словами, мы можем говорить об информационной миссии и о культурной.

На концертах мы показываем Харьков, каким он был до войны и после того, как она началась. У нас эти фотографии вызывают ком в горле, потому что после этого нужно идти петь или играть на инструментах... И зрители тоже тяжело это воспринимают. Война – это ужасно, и о ней нужно говорить, хотя это не очень приятно и не всегда эмоционально комфортно. Но если о войне молчать, она становится нормой. Особенно когда проходит больше времени. Я помню, когда война длилась полгода, люди стали воспринимать ее более легковесно: "Ну, в Украине война, ну, да". Так, как будто это вошло в норму. А так не должно быть. Об этом нужно говорить, чтобы напоминать о том, что война должна прекратиться.

– Харьков – город, расположенный очень близко к российской границе. До войны связи горожан с жителями российских городов по ту сторону границы были очень тесными. Какими вы видите эти старые отношения сегодня, после того, как началась российская агрессия?

– Я могу сказать, что даже в моем окружении было много людей, которые тепло относились к России. Я же начал посматривать в ту сторону с недоверием после 2014 года и аннексии Крыма. Это такое правило: те, кого ты считаешь самыми близкими, бьют больнее всего. При этом в России есть здравомыслящие люди и те, кто здраво мыслил еще до начала войны. Те, кто открыто поддержали войну, – таких судить надо. Те, которые просто молчат… молчаливое согласие сегодня принимается не очень хорошо. А есть те, которые открыто высказываются и не боятся. С этими россиянами после войны будет о чем поговорить, – говорит вокалист Максим Перехожук.

В репертуаре харьковского оркестра Prime Orchestra, помимо современной классики и песен из популярных кинофильмов, есть и украинские музыкальные произведения. О сборе средств на помощь украинцам, исполнении песни "Червона калина" и будущем Украины рассказывает режиссер постановок и продюсер оркестра Юрий Рыбалко:

– Я выступаю с концертами для того, чтобы привлечь внимание к войне, которая происходит в Украине, а также для сбора помощи. Идея показывать ролики о Харькове во время выступлений появилась в первые недели после начала войны. Тогда мы решили попробовать эвакуироваться всем оркестром, потому что у нас ребята не только из Харькова, а из разных городов – и из Мариуполя, и из Северодонецка, из других сейчас оккупированных регионов. Некоторых нет в живых. Мы собрали сначала всех во Львове, объяснили идею. Все, конечно же, ее поддержали, что это было бы хорошо, с одной стороны, спасти оркестр, а с другой стороны, быть полезными. Ведь, помимо музыки, мы показываем видео нашего города, которым гордимся, который был очень красивым до войны, показываем, что с ним сделала русская агрессия. Также мы организуем сбор пожертвований. Во время предыдущего турне мы собирали на генераторы. Это было очень важно, они были необходимы на деоккупированных территориях, потому что инфраструктура там разрушена, люди живут без света, без воды, без тепла. За это время нам удалось передать около 50 генераторов и отправить их в Харьковский регион, и это не только Харьков, это и Купянск, и Изюм, и расположенные рядом небольшие города. В этом турне у нас другая цель: совместно с харьковскими волонтерами мы начинаем сбор на специализированную скорую помощь. Она повышенной проходимости – для того, чтобы можно было ездить и оказывать медицинскую помощь тем людям, которые находятся как раз в небольших деревнях, городках, в изоляции. Там не работают поликлиники, там даже аптеки закрыты. Люди находятся в ужасной ситуации. Как раз для того, чтобы можно было туда добраться или эвакуировать больных, оказать там помощь, в этом турне мы будем собирать на машины "скорой", а также на кресла-каталки для инвалидов.

– Каким образом происходит сбор средств: речь идет о пожертвованиях или о том, что вы перечисляете средства, которые получает оркестр после выступления, в какой-то фонд помощи?

– Нет, мы сначала аккумулируем эти средства: часть собираем в виде пожертвований после концертов, а часть добавляем. Плюс есть компании или фонды, которые хотят нам помочь, мы тоже с ними договариваемся. Мы пытаемся аккумулировать средства разными способами и после этого отправляем их волонтерам, которых знаем очень давно. Мы с ними работаем не один год, еще в мирное время мы с ними тоже сотрудничали. Эти волонтеры тоже из творческой среды – они тоже музыканты, только играли на улицах. Мы им доверяем и только через них работаем. Мы понимаем, куда попадает эта помощь.

– Расскажите о культурной миссии, которую одновременно вы несете во время ваших выступлений?

– В первую очередь, так сложилось исторически, когда появился оркестр, мы решили, что будем исполнять мировые хиты. Иными словами, не только классику, к которой уже все привыкли. Мы обратили внимание на классику рок-музыки и даже классику электронной музыки. Через призму симфонического звучания, включая всевозможные новые музыкальные решения, мы хотим привнести что-то новое, показать под интересным ракурсом то, что уже все вроде бы слышали. Чтобы люди могли получить еще более богатое представление о музыкальном произведении. И сейчас мы продолжаем работать в том же направлении, чтобы показать, с одной стороны, что украинский коллектив интегрирован в общую мировую музыкальную культуру, а с другой стороны, что мы можем привнести что-то свое, что делает произведение еще круче.

– Что в этой музыкальной концепции изменилось после начала войны?

– Она изменилась в том смысле, что на концертах мы стали исполнять и украинские музыкальные произведения. Например, "Щедрик" Леонтовича. Во всем мире его воспринимают как новогоднее, рождественское произведение, но мы сделали такую версию, которую некоторые называют "Боевой щедрик" или "Баттл-щедрик". От него исходит совершенно иная энергетика, он звучит более драматично, и таким образом мы проводим параллели с войной в Украине. Еще мы сделали свою версию, которая стала очень популярной с первых дней войны – народную песню "Ой у лузi червона калина". Наша композиция, с одной стороны, очень драматичная, а с другой стороны, очень оптимистичная – вдохновляющий вариант.

– Оркестр гастролирует уже год, больше года идет война, скучаете ли вы по городу, из которого вынуждены были бежать? Какие надежды у вас связаны с окончанием войны?

– Конечно, и я скучаю за Харьковом, и все ребята скучают. Мне кажется, то, что мы делаем в данный момент, – это то же, что и миллионы украинцев, пытающихся кто на работе, кто волонтером, кто еще как-то помочь. И, конечно, как наши силы обороны, защищающие нашу свободу. Естественно, мы верим в то, что победа будет за нами, что Украина будет свободной страной, будет жить свободно в семье свободных европейских народов, к которой мы и стремились, – говорит Юрий Рыбалко.