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Время Свободы

Война и деньги. России грозит инфляция из-за нефтегазовых потерь

Призыв "Европа, прекрати финансировать войны Путина. Прекратите покупать нефть, остановите войну" у здания Европейского парламента. Брюссель, 27 сентября 2022 года

Информационный дайджест "Время Свободы", 8 февраля

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Время Свободы - Темы дня 8.02.2023
by Радио Свобода

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Более одиннадцати тысяч человек в Турции и Сирии стали жертвами разрушительного землетрясения. Рассказ россиянки о том, как она, ее семья и соседи пережили подземные толчки.

Журналисты-расследователи Радио Свобода опубликовали свидетельства очевидцев оккупации Балаклеи, занятой российскими войсками в начале войны и освобожденной Вооруженными силами Украины 8 сентября прошлого года. Под пытками российские военные пытались заставить местных жителей сотрудничать с оккупационной армией. Журналистам также удалось установить личности участвовавших в пытках российских военных, а также нескольких сотрудников ФСБ, которые их курировали.

Потолок цен на нефтепродукты, введенный странами Запада, снизил на 30 процентов экспортные нефтегазовые доходы России. Это привело к дефициту бюджета, а в будущем приведет к инфляции.

В ходе визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский выступил в британском парламенте и заявил, что для безопасности миру необходимо при помощи санкций останавливать агрессию.

Доклад проекта "Сетевые свободы" о свободе интернета в России: чиновники пытаются установить государственную монополию на достоверную информацию, но это противоречит международному праву.

Рассказ журналистки Анастасии Жвик, которой присвоен статус "иноагента" впервые в аннексированном Россией Крыму.

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