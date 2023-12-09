Война и выборы Путина. Запрет на аборты. Тейлор Свифт – человек года | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Певица Тейлор Свифт — человек года по версии журнала Time. Американская поп-звезда опередила Владимира Путина, Си Цзиньпиня и куклу Барби. В чем феномен певицы, чьи концерты показывают в кинотеатрах по всему миру?

Итоги 49-ой недели 2023 года подводит Мумин Шакиров с кинокритиком Антоном Долиным, литовским политологом Витаутасом Бруверисом и политическим обозревателем Николаем Петровым.