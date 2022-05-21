Война на Черном море: чьи ракеты полетят в Севастополь? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Черное море – новый театр военных действий между Киевом и Москвой? Будет ли НАТО пробивать морской коридор для вывоза зерна из Украины на мировой рынок? «Азовсталь» - сдача в плен или плановая эвакуация защитников металлургического комбината, две версии эпической битвы за Мариуполь?

• 40 миллиардов долларов на победу Украины над агрессором. Сенат США одобрил гигантский пакет военной, гуманитарной и экономической поддержки Киеву. Удастся ли с помощью зенитно-ракетного комплекса «Патриот» остановить наступление российских войск?

• Как Путин принял решение о начале войны? Почему «спецоперация» изначально была обречена на провал, на какие источники информации опирался президент перед ее началом и почему никто в ФСБ не говорил правду о реальном положении дел в Украине?

• Завод Renault уходит из России, цеха бывшего АЗЛК перейдут в собственность правительства Москвы. Власти столицы намерены возобновить там производство автомобилей под брендом «Москвич». Зачем Собянин повторяет ошибки Лужкова?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с бывшим советским разведчиком Юрием Швецом, с главным редактором издания «Важные истории» Романом Аниным и автомобильным экспертом и социологом Сергеем Асланяном.